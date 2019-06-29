السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته* متوفر 50 دولار برفكت مني ب 192 دج للدولار الواحد* عمولة التحويل و الوسيط اتحملها انا* تحويل المال يتم الى حساب برفكت مني فقط* المبلغ يباع دفعة واحدة* العرض ثابت غير قابل للتفاوض* المبلغ الاجمالي المستحق دفعه الى حساب الوسيط عند الشراء هو 9600 دج