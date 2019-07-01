الوهم
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم أهل اللمة اليوم حبيت نتطرق إلى موضوع يمس 99%من الاسر سواء عربية أو أجنبية ولي هو كيما قراتو العنوان الحماة والكنة لماذا كل هته المشاحنات والنفور والصراعات وووووو انا من وجهة نظري انا الام لما يتزوج ابنها تشعر بالغيرة وتحس بلي ولدها خلاص راح عليها ومرتو داتو ودوم يولي لاتي غير بيها وبولادها ومن بعد تولي تتدخل في حياتو و طبعا هذا حقها لأنها امو وعندها خبرة في الحياة أكثر منهم لكن بعض احيان تتجاوز الحدود مثلا علاه فرشتي هاك علاه راكي رايحة لداركم ديري الخزانة من هاد الجهة وأحيانا تحرض ابنها على مرتو راها قاتلي اهي تشنفت اهي عملت مسكينة اختك ضلمتها ومنحكيش على الانحياز للبناتها من جهة أخرى المرأة كي تتزوج تحسبلها بلي راجلها ليها وحدها ني مو ني خواتاتو وتقلق منين تنصحها على اتفه الأسباب مثلا الحماة تقول لكنتها رقدي ولدك على البكري النوم مفيد لصحتو تتقلق الكنة وتقول ولدي انا حرة فيه وزيد تحس روحا كيما الفريسة لي دايرين بيها السبوعة كي تجتمع الام وبناتها ويبدأ الشرات والمعاني وتحب تكون مستقلة في بيتها ولا غرفتها الخاصة تفرش كيما تحب دير ديكور كيما تحب الى اخره من الاسباب انا نشوف كل هذا يولد مشاحنات بين الحماة والكنة تتفاقم إلى مشاكل كبيرة وتحدث مقاطعات وأحيانا خراب البيوت اه نسيت أن توظيف أنه حتى الكنة أحيانا تحرض الزوج على أمو من لديه إضافات فليتفضل