الحماة والكنة😅

موضوع قيم ومهم اختى الوهم فكثيرا ما يسبب هذا التنافس بين الكنة والحماة الى تفكك العلاقات والاسر والعائلة



لكن بنظري المشكلة الكبييرة هي ؟

"الغيرة " : هى اصل هذا الكره فالحماه تغير من زوجه ابنها على ابنها باعتباره ملك خاص لها وهي اخذته منها على الجاهز!!

وايضا العكس تغير الزوجه على زوجها من امه باعتبار ان الزوج انتقلت ملكيته لها من امه بعد الزواج!!!

فكل منهم يرى من وجهة نظره ان الزوج ملك خاص له..

وبالنسبه لاخوات الزوج اذا كانو موجودات فهن غالبا يكرهن زوجه اخيهم بالتبعيه لامهم طبعا!!

وغيره على اخيهم لانه بعد ان كان الحمايه لهم وظهرهم ويهتم لامرهم جاءت (زوجته)و اخذت كل هذا الاهتمام منهم او معظمه فتنطلق منهم تصرفات معاديه للزوجته محاوله للفت انتباه اخيهم لهم والحصول على الاهتمام منه ...

.... وحينها تبدأ المعركة والصراع المعهود على مر العصور بين الام وبناتها مع الكنة وما حدا بيحكي عن نفسو انه غلطااان



وحلوها ازا بتحلوها

وفي مثل بيقول لوحنت الجنه على العمة كان ابليس دخل للجنة؟