الحماة والكنة😅

الوهم

الوهم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
97
النقاط
9
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم أهل اللمة اليوم حبيت نتطرق إلى موضوع يمس 99%من الاسر سواء عربية أو أجنبية ولي هو كيما قراتو العنوان الحماة والكنة لماذا كل هته المشاحنات والنفور والصراعات وووووو انا من وجهة نظري انا الام لما يتزوج ابنها تشعر بالغيرة وتحس بلي ولدها خلاص راح عليها ومرتو داتو ودوم يولي لاتي غير بيها وبولادها ومن بعد تولي تتدخل في حياتو و طبعا هذا حقها لأنها امو وعندها خبرة في الحياة أكثر منهم لكن بعض احيان تتجاوز الحدود مثلا علاه فرشتي هاك علاه راكي رايحة لداركم ديري الخزانة من هاد الجهة وأحيانا تحرض ابنها على مرتو راها قاتلي اهي تشنفت اهي عملت مسكينة اختك ضلمتها ومنحكيش على الانحياز للبناتها من جهة أخرى المرأة كي تتزوج تحسبلها بلي راجلها ليها وحدها ني مو ني خواتاتو وتقلق منين تنصحها على اتفه الأسباب مثلا الحماة تقول لكنتها رقدي ولدك على البكري النوم مفيد لصحتو تتقلق الكنة وتقول ولدي انا حرة فيه وزيد تحس روحا كيما الفريسة لي دايرين بيها السبوعة كي تجتمع الام وبناتها ويبدأ الشرات والمعاني وتحب تكون مستقلة في بيتها ولا غرفتها الخاصة تفرش كيما تحب دير ديكور كيما تحب الى اخره من الاسباب انا نشوف كل هذا يولد مشاحنات بين الحماة والكنة تتفاقم إلى مشاكل كبيرة وتحدث مقاطعات وأحيانا خراب البيوت اه نسيت أن توظيف أنه حتى الكنة أحيانا تحرض الزوج على أمو من لديه إضافات فليتفضل
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,957
النقاط
666
الجنس
ذكر
موضوع قيم ومهم اختى الوهم فكثيرا ما يسبب هذا التنافس بين الكنة والحماة الى تفكك العلاقات والاسر والعائلة

لكن بنظري المشكلة الكبييرة هي ؟
"الغيرة " : هى اصل هذا الكره فالحماه تغير من زوجه ابنها على ابنها باعتباره ملك خاص لها وهي اخذته منها على الجاهز!!
وايضا العكس تغير الزوجه على زوجها من امه باعتبار ان الزوج انتقلت ملكيته لها من امه بعد الزواج!!!
فكل منهم يرى من وجهة نظره ان الزوج ملك خاص له..
وبالنسبه لاخوات الزوج اذا كانو موجودات فهن غالبا يكرهن زوجه اخيهم بالتبعيه لامهم طبعا!!
وغيره على اخيهم لانه بعد ان كان الحمايه لهم وظهرهم ويهتم لامرهم جاءت (زوجته)و اخذت كل هذا الاهتمام منهم او معظمه فتنطلق منهم تصرفات معاديه للزوجته محاوله للفت انتباه اخيهم لهم والحصول على الاهتمام منه ...
.... وحينها تبدأ المعركة والصراع المعهود على مر العصور بين الام وبناتها مع الكنة وما حدا بيحكي عن نفسو انه غلطااان

وحلوها ازا بتحلوها
وفي مثل بيقول لوحنت الجنه على العمة كان ابليس دخل للجنة؟
 
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