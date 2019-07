crule brulee

Je sais j'ai fait un sondage pour vous demander qui je fais en premier entre la crème brûlée et la tartiflette mais comme je m'ennuyais bah j'ai déjà fait le wiki XD.Petite introductionLa crème brûlée ou crème brulée ou crème caramélisée est un dessert composé de jaune d'œufs, de sucre, de crème, de vanille et de caramel.HistoireL’origine exacte de la crème brûlée reste inconnue. Toutefois, elle est proche de la crème catalane, une crème caramélisée à la farine de maïs préparée pour la fête de la Saint-Jean dès le xviie siècle. Une autre forme de crème brûlée propre à la Flandre, date elle aussi de plusieurs siècles, peut-être issue de l’occupation espagnole (Pays-Bas espagnols du xvie-xviiie siècles)Français, Espagnols et Anglais se disputent l’origine de la crème brûlée, mais la première référence historique écrite est française dans l'ouvrage de 1691 Nouveau cuisinier royal et bourgeois du cuisinier François Massialot.La recette est alors à base de jaunes d’œufs et de lait, avec une pincée de farine. Une fois cuite, le cuisinier de Philippe d'Orléans précise « qu’il faut la bien sucrer par-dessus, outre le sucre que l’on y met dedans : on prend la pelle du feu, bien rouge du même temps on en brûle la crème, afin qu’elle prenne une belle couleur d’or ». Ce sucre est souvent de la cassonade, sauf en Flandre, où on utilise de la vergeoise blonde. Quant à brûler la crème, elle se faisait autrefois dans les ménages au tisonnier en fer rougi au feu que l’on passait à quelques millimètres de la surface.En Grande-Bretagne, il est fait mention en 1879 d’une variante baptisée Trinity Cream ou Cambridge burnt cream. La variante à base de crème fraîche et jaunes d’œufs est moderne.CaramélisationUne fois refroidi, le dessus est caramélisé (cuisson du sucre) par une flamme au chalumeau ou au gril ou par flambage... Elle est servie, tiède ou froide, dans des ramequins, avec une croûte sur le dessus chaude et croustillante.VariantesLa crème brûlée peut être préparée avec du soja ou du lait de coco à la place du lactose... Elle peut être aromatisée de multiples façons, à la vanille, thé noir, sirop d'érable, pain d’épices, safran, café, fruits, tomate, au foie gras, à la lavande...RecetteTemps total: 1h101-Faire bouillir le lait, ajouter la crème et le sucre hors du feu. Ajouter les jaunes d'oeufs, mettre à chauffer tout doucement (surtout ne pas bouillir), puis verser dans de petits plats individuels.2-Mettre au four au bain marie et laisser cuire doucement à 180°C environ 50 minutes.3-Laisser refroidir puis mettre dessus du sucre roux et le brûler avec un petit chalumeau de cuisine.Certains textes proviennent de Wikipedia d'autres de moi.​