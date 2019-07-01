السلام عليكم



متوفر عندي19.9$ webmoney للبيع مقابل التحويل في CCP فقط



السعر: 1 $=195دج





الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا



العمولةعلي الشاري



للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع



- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ