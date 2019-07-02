(( أحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفعُهُمْ ،

Ma$Ter
:: مراقب عام ::
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أحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفعُهُمْ
قال رسول الله ﷺ :
(( أحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفعُهُمْ ،
وأَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ تُدخِلُهُ على مُسلِمٍ ، أو تَكشِفُ عنهُ كُربةً ،
أو تَقضِيَ عنهُ دَيْنًا ، أو تَطرُدَ عنهُ جُوعًا ))
(( ولَأَنْ أمْشِيَ مع أخِي المسلمِ في حاجةٍ أحَبُّ إليَّ من أنْ أعتكِفَ في المسجدِ شهْرًا ))
(( ومَنْ كفَّ غضَبَهُ ، سَتَرَ اللهُ عوْرَتَهُ ، ومَنْ كظَمَ غيْظًا ، ولوْ شاءَ أنْ يُمضِيَهُ أمْضاهُ ، مَلأَ اللهُ قلْبَهُ رضِىَ يومَ القيامةِ ))
(( ومَنْ مَشَى مع أخيهِ المسلمِ في حاجَتِه حتى يُثْبِتَها لهُ ، أثْبتَ اللهُ تعالَى قدَمِه يومَ تَزِلُّ الأقْدامُ ))
(( وإنَّ سُوءَ الخُلُقِ لَيُفسِدُ العملَ ،
كَما يُفسِدُ الخَلُّ العَسَلَ ))
حسنه الألباني في
صحيح الجامع - رقم: (176)
و صححه في
السلسلة الصحيحة - رقم: (906)
قال رسول الله ﷺ :
(( أحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفعُهُمْ ،
وأَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ تُدخِلُهُ على مُسلِمٍ ، أو تَكشِفُ عنهُ كُربةً ،
أو تَقضِيَ عنهُ دَيْنًا ، أو تَطرُدَ عنهُ جُوعًا ))
(( ولَأَنْ أمْشِيَ مع أخِي المسلمِ في حاجةٍ أحَبُّ إليَّ من أنْ أعتكِفَ في المسجدِ شهْرًا ))
(( ومَنْ كفَّ غضَبَهُ ، سَتَرَ اللهُ عوْرَتَهُ ، ومَنْ كظَمَ غيْظًا ، ولوْ شاءَ أنْ يُمضِيَهُ أمْضاهُ ، مَلأَ اللهُ قلْبَهُ رضِىَ يومَ القيامةِ ))
(( ومَنْ مَشَى مع أخيهِ المسلمِ في حاجَتِه حتى يُثْبِتَها لهُ ، أثْبتَ اللهُ تعالَى قدَمِه يومَ تَزِلُّ الأقْدامُ ))
(( وإنَّ سُوءَ الخُلُقِ لَيُفسِدُ العملَ ،
كَما يُفسِدُ الخَلُّ العَسَلَ ))
حسنه الألباني في
صحيح الجامع - رقم: (176)
و صححه في
السلسلة الصحيحة - رقم: (906)