أحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفعُهُمْ

Ma$Ter

Ma$Ter

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📌 أحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفعُهُمْ

▪ ‏قال رسول الله ﷺ :

(( أحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفعُهُمْ ،
وأَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ تُدخِلُهُ على مُسلِمٍ ، أو تَكشِفُ عنهُ كُربةً ،
أو تَقضِيَ عنهُ دَيْنًا ، أو تَطرُدَ عنهُ جُوعًا ))

(( ولَأَنْ أمْشِيَ مع أخِي المسلمِ في حاجةٍ أحَبُّ إليَّ من أنْ أعتكِفَ في المسجدِ شهْرًا ))

(( ومَنْ كفَّ غضَبَهُ ، سَتَرَ اللهُ عوْرَتَهُ ، ومَنْ كظَمَ غيْظًا ، ولوْ شاءَ أنْ يُمضِيَهُ أمْضاهُ ، مَلأَ اللهُ قلْبَهُ رضِىَ يومَ القيامةِ ))

(( ومَنْ مَشَى مع أخيهِ المسلمِ في حاجَتِه حتى يُثْبِتَها لهُ ، أثْبتَ اللهُ تعالَى قدَمِه يومَ تَزِلُّ الأقْدامُ ))

(( وإنَّ سُوءَ الخُلُقِ لَيُفسِدُ العملَ ،
كَما يُفسِدُ الخَلُّ العَسَلَ ))

حسنه الألباني في
📚صحيح الجامع - رقم: (176)
و صححه في
📚السلسلة الصحيحة - رقم: (906)
 
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