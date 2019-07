gateau leger framboise recette



Le gros avantage de ce gâteau, c'est qu'il est super facile à faire ! Très peu d'ingrédients, c'est limite si on mélange, et hop, au four !



Temps de préparation : 15 mn / Temps de cuisson : 25 mn / Total : 40 mn



Ingrédients pour 8 personnes (j'avais coupé en 16 petits carrés pour la fête) :



3 œufs

175 g de sucre

150 g de farine

150 g de framboises (ça marche aussi avec des framboises surgelées)

50 g de beurre

le zeste d'un citron

Sucre glace pour la déco







Préparation :

Préchauffez le four à 180°C.



Fouettez ensemble les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je l'ai fait au robot afin d'avoir un gâteau le plus aéré possible.









Ajoutez la farine et le zeste de citron. Pour le zeste, je vous conseille la râpe microplane, elle permet de zester parfaitement les fruits hyper finement et sans toucher au ziste (le blanc qui donne de l'amertume). Versez la préparation dans un moule beurré (le mien est en silicone, carré, avec 20 cm de côtés).











Édit du 21/10/16 : j'ai eu du mal à retrouver ce moule sur internet, mais il est là ! Le moule carré en silicone 20 x 20 cm (seule la couleur change par rapport au mien)







Répartissez les framboises sur le dessus en appuyant légèrement (pas trop car elles coulent un peu à la cuisson de toute façon). Coupez ensuite le beurre en morceaux et répartissez-les sur le gâteau. Bizarre comme technique, mais ça marche !









Enfournez 25 minutes.





gâteau léger framboise



Laissez refroidir avant de démouler, puis saupoudrez de sucre glace.​