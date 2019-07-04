راني في حييييييييييرة عاونوني يرحم والديكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سمحولي رجعت مجددا بغيت نسقسيكم واش هو الفرق بين المركز الجامعي و الجامعة وكاين منها بلي شهادته ضعيفة عاونوني يرحم باباكم عندي زوج باكالوريات وحدة راني نقرابيها تاع2017 عامين راني نقرا سنة أولى sm في باب الزوار درت التخصص بلا خاطري كنت باغيا مدرسة عليا بصح الله غالب ما جبتش معدل مليح والتخصص مارانيش باغياه بتاتا ودرك بغيت نسجل في المركز الجامعي تاع عين تموشنت بباك2018 ماسجلت بيه والو قاعد كيما رآه عاونوني باغيا نتخرج ونفرح والديّ والله كنت تلميذة متفوقة بزاااااف ودرك وليت في الحضيض راني نمر بفترة صعبة بزااااف بالمناسبة باغيا ندير تخصص تسير واقتصاد بصح كنت علوم تجريبية سمحولي على الازعاج مرة أخرى و شكرا