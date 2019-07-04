راني في حييييييييييرة عاونوني يرحم والديكم

رتيل رتيل

رتيل رتيل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جوان 2019
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
رقان
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سمحولي رجعت مجددا بغيت نسقسيكم واش هو الفرق بين المركز الجامعي و الجامعة وكاين منها بلي شهادته ضعيفة عاونوني يرحم باباكم عندي زوج باكالوريات وحدة راني نقرابيها تاع2017 عامين راني نقرا سنة أولى sm في باب الزوار درت التخصص بلا خاطري كنت باغيا مدرسة عليا بصح الله غالب ما جبتش معدل مليح والتخصص مارانيش باغياه بتاتا ودرك بغيت نسجل في المركز الجامعي تاع عين تموشنت بباك2018 ماسجلت بيه والو قاعد كيما رآه عاونوني باغيا نتخرج ونفرح والديّ والله كنت تلميذة متفوقة بزاااااف ودرك وليت في الحضيض راني نمر بفترة صعبة بزااااف بالمناسبة باغيا ندير تخصص تسير واقتصاد بصح كنت علوم تجريبية سمحولي على الازعاج مرة أخرى و شكرا
 
الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
109
النقاط
13
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته الفرق بينهما صغير جدا وهو انو المركز يحتوي على عدد اقل من الطلبة وايضا ماعندناش مدة ملي فتحو يعني يمكن في المركز ماكانش أساتذة خبرة كيما في الجامعة هذا حسب معرفتي نشاء الله نكون افدتك اي استفسار راني هنا
 
رتيل رتيل

رتيل رتيل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جوان 2019
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
رقان
الجنس
أنثى
قال الوهم:
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته الفرق بينهما صغير جدا وهو انو المركز يحتوي على عدد اقل من الطلبة وايضا ماعندناش مدة ملي فتحو يعني يمكن في المركز ماكانش أساتذة خبرة كيما في الجامعة هذا حسب معرفتي نشاء الله نكون افدتك اي استفسار راني هنا
إضغط للتوسيع...
ونا كتلميذة علمية نقدر ننجح في تخصص تسيير واقتصاد راني خايفة من خيبة أخرى
 
الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
109
النقاط
13
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
صدقيني اذا كنتي تحبي هاذ التخصص تنجحي انا كنت شعبة رياضيات ودرست في مدرسه العليا الإنجليزية والله كنت ماجور دو برومو لاني حبيت تخصصي
 
رتيل رتيل

رتيل رتيل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جوان 2019
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
رقان
الجنس
أنثى
قال الوهم:
صدقيني اذا كنتي تحبي هاذ التخصص تنجحي انا كنت شعبة رياضيات ودرست في مدرسه العليا الإنجليزية والله كنت ماجور دو برومو لاني حبيت تخصصي
إضغط للتوسيع...
شوفي أختي صراحة نا راني هاربة من الفرنسية وراني مقتنعة بهذا التخصص خاطرش مانعرفوش باش نقول لك نبغيه ولا لا
 
آخر تعديل:
الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
109
النقاط
13
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
ههههه انا بنت مالا كي رأيك مقتنعة ربي يوفقك حبيبتي وربي يسهلك كل امورك
 
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