السلام عليكم متوفر 100 اورو بايسرا

الدفع عن طريق ccp

1 اورو = 218 دج

الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا

يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا