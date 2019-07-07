ماذا ستطبخين انستى سيدتى ؟؟😃😃 العدد 77

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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اهلا وسهلا ومرحباا
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منتدى اللمة الجزائرية


اليوم سنقوم بافتتاح العدد السادس والسبعون
من سلسلة ماذا ستطبخين انستى سيدتى



بحيث في هذا الصرح سنتشارك اجمل والذ ما ستعده اناملكن الجميلة نشاط ياجميلات


على بركة الله نفتتح العدد ببعض اصناف الحلوياات

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هياا الى النشاط حبيباتى
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
 
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