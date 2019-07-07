ماذا ستطبخين انستى سيدتى ؟؟😃😃 العدد 77

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:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
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منتدى اللمة الجزائرية
اليوم سنقوم بافتتاح العدد السادس والسبعون
من سلسلة ماذا ستطبخين انستى سيدتى
بحيث في هذا الصرح سنتشارك اجمل والذ ما ستعده اناملكن الجميلة نشاط ياجميلات
على بركة الله نفتتح العدد ببعض اصناف الحلوياات
هياا الى النشاط حبيباتى
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه