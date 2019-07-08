السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 100€ WEBMONEY مقابل 220دج للأورو

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم

المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية



بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى

ملاحظات: ​

-عمولة الإرسال %0.8 يتحملها المشتري

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-إذا أراد المشتري أن يدفع لي عبر الصراف الآلي أو عبر تطبيق بريدي موب سيجد RIP الخاص بي في المحادثة

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب



تنبيهات: ​

كامل المبلغ مقابل 218دج للأورو



-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع بتطبيق بريدي موب في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم