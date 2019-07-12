التطوير الاداري

كانت هناك نملة مجتهدة

تتجه صباح كل يوم إلى عملها بنشاط وهمة وسعادة



فتنتج وتنجز الكثير

ولما رآها الضفدع تعمل بكفاءة متناهية دون إشراف



قال لنفسه:

"إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة

دون أن يشرف عليها أحد



فكيف سيكون إنتاجها

لو عينت لها مشرفاً؟

وهكذا قام بتوظيف

الصرصور مشرفاً عاماً

على أداء النملة ً



فكان أول قرار له هو

١. وضع نظام للحضور والانصراف

٢. توظيف سكرتيرة لكتابة التقارير

٣. عين العنكبوت لإدارة الإرشيف

ومراقبة المكالمات التليفونية



إبتهج الضفدع بتقارير الصرصور وطلب منه تطوير هذه التقارير بإدراج :

أ. رسوم بيانية

ب. تحليل المعطيات

لعرضها في إجتماع مجلس الإدارة القادم



فاشترى الصرصور

١. جهاز كمبيوتر

٢. طابعة ليزر

٣. عيَّن الذبابة

مسؤولة عن قسم نظم المعلومات



كرهت النملة المجتهدة

كثرة الجوانب الإدارية في النظام الجديد

والاجتماعات التي كانت تضيع الوقت والمجهود



وعندما شعر الضفدع بوجود مشكلة في الأداء قرر

١. تغيير آلية العمل في القسم

٢. تعيين الجرادة لخبرتها في التطوير الإداري



فكان أول قرارات الجرادة

١. شراء أثاث جديد

٢. شراء سجاد من أجل راحة الموظفين

٣. تم تعين مساعداً شخصياً لمساعدتها في وضع الإستراتيجيات التطويرية وإعداد الميزانية



وبعد أن راجع الضفدع تكلفة التشغيل وجد أن من الضروري تقليص النفقات وتحقيقاً لهذا الهدف عيّن البومة مستشاراً مالياً



وبعد أن درست البومة الوضع لمدة ثلاثة شهور رفعت تقريرها إلى الضفدع توصلت فيه إلى أن القسم يعاني من تكدس العمالة الزائدة.



فقرر الضفدع فصل النمله !!



واقع نعيشه