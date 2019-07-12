احذري الاشهر الاولى من الزواج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى كل عروس مقبلة على الزواج حبيبتي الغالية سوف تقدمين على اهم خطوة في حياتك ستغيير عالمك لذا يجب عليك ان تكوني حذرة جدا وعليك دراسة خطواتك خطوة باخرى اصعب الامر بدايته وهاذا ينطبق على الحياة الزوجية سيكون صعب عليك التاقلم مع شريك حياتك حتى ولو كنت تعرفينه حق المعرفة فالتعامل مع شخص عبر الهاتف او حتى اللقاء به بعض الاحيان ليس كالعيش معه فمثلا هو يحب ان تستيقظي قبله وتحظري له الافطار انتي تقولين في نفسك ساستيقظ معه في نفس الوقت ينزعج منكي وانتي لاتعلمين ليس لتقصير منك بل لجهل لطباعه لذا حاولي قدر المستطاع ان تلاحظي كل طباعه كيما نقولو حطي عينك عليه هكذا تتجنبي المناوشات معاه صدقيني لن يقبل بعذر لااعرف طبعك حاولي ايضا في الاشهر الاولى ان تعرفيه بطباعك فالزوج على ماعودته والابن على ما ربيته ايضا قد تاتيك حلات اكتئاب احذري منها فهذا يحدث نتيجة اشتياقك لاهلك وربما تعودتي الخروج وقت ما تشائين وايضا تخليك على نشاطاتك السابقة وربما الابتعاد عن صديقاتك وووو ستحسين انكي نادمة على الزواج خاصة اذا اعطاكي زوجك ملاحظة اياكي ثم اياكي ان تبوحي بندمك لانه عابر سيتطلب الامر وقتا لحدوث الانسجام بينكما لذا ابتعدي عن التذمر وحاولي استغلال هذه الاشهر قدر الامكان لانها الاحلى في الزواج في الاخير تقبلو تحياتي