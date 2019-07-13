موقف الاهل اتجاه الخطيب اثناء فترة الخطوبة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين وبعدناس الخير حبيت نطرح موضوع بالنسبة ليا مهم جداً الا وهو موقف الاهل اتجاه خطيب ابنتهم.. انا مخطوبة من سنة او بمعنى اصح متزوجة شرعا لان فاتحتي مقرية وعرسي مزال... وخطيبي رجل امن ويخاف عليا بزاااف بحكم انو شرطي وفي خدمتو يشوف العجب.... المهم انو اهاي دااايما وخصوصا امي واختي المتزوجة ميحبوهش كي يعيط بزاف او يسقسي على احوالي او او او... واذا طولت مرديتش عليه يقلق فبطبيعة الحال كي نهدر معاه رايحة نمدلو اسبابي لي مخلاتني نهدر معاه ولكن هوما لا ديما يحبوه ميعيطش ميستفسر مواااالو.... انا نحبو يهتم بيا بصح هوما ماشيين بسياسة انو يلعب فيها مهتم مدامو خاطب ومبعد يرميك فالدار ويخليك... وتاني يقولولي تروحي وين نحبو حنا ومعندو حتى حق يمنعك ويشوفوها تدخل... بالرغم انو اختي دارت رايها فيه وهي مخطوبة حسفهالها وردهالها تالت ومتلت كي تزوجو.... حاصيلو يحبو يوصلو فكرة معندو حق معندو كلمة عليك حتى نهار تعقدي...... الشيء لي خلاني نكتب هو انهم يجرحو مشاعري بزاااف بكلامهم وانا ساكوتية منقدرس نرد... انا نفرح كي يعيط يسقسي عليا هوما يشوفوها انو مريض بالعياط "ويندب بزاف" على قولهم... انصحوني والله مشاعري مجروحة منحبش يهدرو على راجلي هك وتاني منحبش نرد الهدرة والله تعبت