غريبية بالزيت °~~بنة زمان~~°

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
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- 6,132
- النقاط
- 2,281
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- أنثى
الغريبية بالزيت
3كيلات فرية
كيلة سكر / سكر ناعم اكثر من السكر العادي /
لوز وفول سوداني و فستق محمصين ومريحيين بودر
قرفة
لفاني
ملعقة صغيرة خميرة الحلوى
الزيت تقريبااا كيلة مي عينك ميزانك قد ما تتلم العجينة وتتشكل
شكلي كرات وفي قمتها ضغطي ضغط طفيف بالخنصر شكلي فجوة ديري فيها قرفة
3كيلات فرية
كيلة سكر / سكر ناعم اكثر من السكر العادي /
لوز وفول سوداني و فستق محمصين ومريحيين بودر
قرفة
لفاني
ملعقة صغيرة خميرة الحلوى
الزيت تقريبااا كيلة مي عينك ميزانك قد ما تتلم العجينة وتتشكل
شكلي كرات وفي قمتها ضغطي ضغط طفيف بالخنصر شكلي فجوة ديري فيها قرفة