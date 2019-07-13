غريبية بالزيت °~~بنة زمان~~°

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,132
النقاط
2,281
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
الغريبية بالزيت

3كيلات فرية
كيلة سكر / سكر ناعم اكثر من السكر العادي /
لوز وفول سوداني و فستق محمصين ومريحيين بودر
قرفة
لفاني
ملعقة صغيرة خميرة الحلوى
الزيت تقريبااا كيلة مي عينك ميزانك قد ما تتلم العجينة وتتشكل

شكلي كرات وفي قمتها ضغطي ضغط طفيف بالخنصر شكلي فجوة ديري فيها قرفة





























 
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