غريبية بالزيت °~~بنة زمان~~°

الغريبية بالزيت



3كيلات فرية

كيلة سكر / سكر ناعم اكثر من السكر العادي /

لوز وفول سوداني و فستق محمصين ومريحيين بودر

قرفة

لفاني

ملعقة صغيرة خميرة الحلوى

الزيت تقريبااا كيلة مي عينك ميزانك قد ما تتلم العجينة وتتشكل



شكلي كرات وفي قمتها ضغطي ضغط طفيف بالخنصر شكلي فجوة ديري فيها قرفة



























































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