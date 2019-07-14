بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم ​

هام:

بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)

ملاحظة

يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا

الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد او بعد منتصف الليل (التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )

السلام عليكم...متوفر 500 أورو بايسرا مقابل CCP ...الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملاالعمولة لاتوجد...الاثبات في المرفقاتالمصدر : تحويل من صديق