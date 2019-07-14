عرض بيع متوفر 500 اورو بايسرا مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
amiro7
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
217.50 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
amiro7

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
1,015
النقاط
39
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم
السلام عليكم...متوفر 500 أورو بايسرا مقابل CCP ...الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
العمولة لاتوجد...
هام:
تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف
بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)
الاثبات في المرفقات
المصدر : تحويل من صديق
ملاحظة :يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد او بعد منتصف الليل (التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
191
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم


تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق...
 
amiro7

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
1,015
النقاط
39
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال Adam dz:
السلام عليكم


تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق...
إضغط للتوسيع...
شكرا على الموافقة
ناسف على الغياب لظروف تتعلق بالعمل وعدم القدرة على متابعة المواضيع
على بركة الله المتبقي 500 اورو
 
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