ما لا تعرفونه عن آية الكرسي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته









بسم الله الرحمن الرحيم

(( اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )) الآية رقم 255 من سورة البقرة

صدق الله العظيم





لماذا هي سيدة آيات القرآن ؟

لأنها هي القاعدة الأساسية للدين لما فيها من توحيد خالص

و لأنها جمعت 17 إسم من أسماء الله الحسنى





هل تعلم أنها نزلت ليلاً ؟

ولما نزلت خر كل صنم في الدنيا. · وكذلك خر كل ملك في الدنيا، وسقطت التيجان عن رؤسهم. · وهربت الشياطين.





لماذا سميت أية الكرسي ؟

الكرسي هو أساس الحكم وهو رمز الملك وهى الدالة على الألوهية المطلقة

و رفعها الله في بدايتها باسمه ( الله ) وفى نهايتها باسمه ( العلي العظيم)

و هي ترفع معها كل من تعلق بها واستمسك بها .. ومن حفظها حفظته ورفعته معها إلى أعلى مقام وأسمى منزلة .





قال عنها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -

( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ ) .

(لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ )





هل تعلم فضل أية الكرسي ؟

هذه آية أنزلها الله جل ذكره وجعل ثوابها لقارئها عاجلاً واجلاً



فأما في العاجل :

لمن قرأها فى زوايا بيته الأربع تكون للبيت حارسا وتخرج منه الشيطان

لمن قرأها ليلا خرج الشيطان من البيت ولا يدخله حتى يصبح وآمنه الله على نفسه



و هي لمن قرأها:

في الفراش قبل النوم لنفسه أو لأولاده يحفظهم الله لا يقربهم شيطان حتى يصبحوا ويبعد عنهم الكوابيس والأحلام المزعجة



أما فى الآجل :

لمن قرأها دبر كل صلاة يتولى قبض روحه الله ذو الجلال والإكرام





هل تعلِم :

عند قرآءة آية الكرسي بعد كل صلآة يصبح بينك وبين الجنه الموت فقط





اللهم إجعل تذكيري بها صدقه عني وعن والداي وأهلي وأحبابي حيهم مع ميتهم ..





سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك



تذكير :

لا تكتم علماً خيراً تجزى به