الفرق بين كيد النساء و كيد الرجال

الفرق بين كيد النساء وكيد الرجال

يظن البعض أن كيد النساء أخطر وأكثر مكرًا من كيد الرجال، بتفسير قوله تعالى "إن كيدكن عظيم" على أنه علىا لعموم وأعظم من كيد الرجال، إلا أن تفاسير القرآن والآيات التي وردت في الكيد ذكرت خلاف ذلك.

كيد الرجال !!



كثيرا ما نسمع عن كيد النساء ؛ وكيف أنه ذكر في القرآن، وأنه الشيء الوحيد الذي خلقه الله وعظّمه! وتأتيك من تجلس بجانبك وتضحك بفم معوجٍ وهي تقول: "احذر مني لأن كيدنا نحن النساء عظيم!"؛ اقتباسًا من قوله تعالى "إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم".

والكلام هنا في الآية جاء منقولاً على لسان عزيز مصر وهو رجل كافر؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن يتحدث عن نساء العالمين جميعًا إن كيدهن عظيم بل كان يتحدث عن النسوة في قصة يوسف وفقط؛ وكيف كان كيدهن!؟ كان من أجل الحب!.

لكن ماذا تعرف عن كيد الرجال؟



لقد ذكره الله تعالى على لسان النبي يعقوب عليه السلام في نفس السورة وفي بدايتها؛ حين قال تعالى: "يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا"؛ وكيف كان كيد اخوته له ؟ أرادوا قتله من اجل المنصب والمكانة عند أبيهم وبالتالي في عشيرتهم كلها .



فكيد النساء لا يتجاوز الحب والعواطف؛ أما كيد الرجال فهو أخطر بكثير لأنه كيد الحروب والمجازر من أجل تولي السلطة والمكانة الرفيعة ؛ وهذا الذي يحدث في العالم اليوم .. كله من كيد الرجال؛ الرجال الذين يستعملون كيد النساء لصالحهم ومصالحهم ,, وكذلك يفعلون.



آيات وردت في الكيد:

- إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط .



- الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا .



- ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين .



- قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين .



- ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين .



- فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.



- وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.



- فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.



- إنهم يكيدون كيدًا (15) وأكيد كيدً