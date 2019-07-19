000 3شاشة عملاقة فى الجزائر لمتابعة نهائى كأس الامم الا فريقية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فى الجزائر، صلاح الدين دحمون، أن 3 آلاف شاشة عملاقة بمعدل شاشتين بكل مدينة تم وضعها فى متناول الجماهير لتمكينها من متابعة المباراة المرتقبة التى تجمع منتخبى الجزائر والسنغال فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى نهائي بطولة كأس الامم الافريقية.







وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، فى تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، ملعب "20 أوت" بمدينة "سكيكدة" سيفتح أبوابه أمام الجماهير لمتابعة مجريات المباراة.













وتجمع مباراة السنغال والجزائر بين أقوى دفاع وأحسن هجوم في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الامم الافريقية التي تختتم اليوم.





واهتزت شباك منتخب السنغال مرة واحدة على مدار مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية عندما خسر أمام الجزائر بهدف دون مقابل فى مباراة الدور الأول التى جمعتهما بملعب "الدفاع الجوى".





فى حين تمكن منتخب الجزائر من تسجيل 12 هدفاً طوال مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية هذا العام وهو الرقم الذي لم يحققه أى منتخب آخر، فى حين اهتزت شباكه "مرتين".





وحجز منتخب الجزائر مقعده في المباراة النهائية بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل منتخب السنغال بعدما حقق فوزاً صعباً على تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.





ويحلم رجال المدرب جمال بالماضي بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد الأولى عام 1990، فيما يتطلع منتخب السنغال إلى دخول نادي المتوجين باللقب القاري الغالي بعد محاولة أولى فاشلة حين بلغ النهائي عام 2002 وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.