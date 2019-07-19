موسى87
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 173
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- عين وسارة ولاية الجلفة
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهمتوفّر مبلغ 245 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 192 دج للدولار الواحد )
يباع كامل المبلغ مقابل 47000دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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