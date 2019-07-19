  • كأس أمم افريقيا 2019 جزائرية بجدارة
    مباراة - الجزائر 1 : 0 سنغال - إنتهت
    مبرووو وووووووو ووووك
    الكأس الكحلوشة جزائرية
    بلماضي كل اللاعبين شكرا لكم

عرض بيع متوفر 245 دولار PAYONEER مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
موسى87
المبلغ المتاح
245.00 دولار
سعر البيع
192.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
موسى87

موسى87

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
173
النقاط
7
محل الإقامة
عين وسارة ولاية الجلفة
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
متوفّر مبلغ 245 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 192 دج للدولار الواحد )
يباع كامل المبلغ مقابل 47000دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا

مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
196
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
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