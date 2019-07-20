طلب وساطة متوفر 300 دولار Payoneer مقابل ccp بسعر 185 دج

A

avkryt

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 جويلية 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
34
محل الإقامة
alger
الجنس
ذكر
السلام عليكم
متوفر كمية 300 دولار بايونير
سعر البيع 185 دج لكل 1 دولار (المبلغ النهائي = 55500 دج)
عمولة الوساطة انا اتحملها
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- الرجاء التأكد من خاصية كارد تو كارد لديك
- التسعير نهائي
- الأولوية لمن يشتري المبلغ دفعة كاملة
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
198
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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