avkryt
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 جويلية 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- alger
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر كمية 300 دولار بايونير
سعر البيع 185 دج لكل 1 دولار (المبلغ النهائي = 55500 دج)
عمولة الوساطة انا اتحملها
--------------------------------------------------
- الرجاء التأكد من خاصية كارد تو كارد لديك
- التسعير نهائي
- الأولوية لمن يشتري المبلغ دفعة كاملة
متوفر كمية 300 دولار بايونير
سعر البيع 185 دج لكل 1 دولار (المبلغ النهائي = 55500 دج)
عمولة الوساطة انا اتحملها
--------------------------------------------------
- الرجاء التأكد من خاصية كارد تو كارد لديك
- التسعير نهائي
- الأولوية لمن يشتري المبلغ دفعة كاملة