احمد.ع
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 جوان 2019
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- محل الإقامة
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السلام عليكم
متوفر 100.25 دولار نتلر
سعر البيع 190 دج
عمولة الوسيط اتحملها انا
عمولة سكريل يتحملها المشتري
السعر ثابت غير قابل للتفاوض
المبلغ يباع كاملا ب 19000
الحساب يتوفر فقط على 100.25 دولار اي عند ارسال المبلغ المستقبل يحصل على 98.8 دولار بعد ان ياخذ نتلر عمولته 1.45
المرسل يرسل الى الوسيط 19000 دج والوسيط يرسل الي 18000 بعد ان ياخذ عمولته ,
شكرا مسبقا ,
متوفر 100.25 دولار نتلر
سعر البيع 190 دج
عمولة الوسيط اتحملها انا
عمولة سكريل يتحملها المشتري
السعر ثابت غير قابل للتفاوض
المبلغ يباع كاملا ب 19000
الحساب يتوفر فقط على 100.25 دولار اي عند ارسال المبلغ المستقبل يحصل على 98.8 دولار بعد ان ياخذ نتلر عمولته 1.45
المرسل يرسل الى الوسيط 19000 دج والوسيط يرسل الي 18000 بعد ان ياخذ عمولته ,
شكرا مسبقا ,