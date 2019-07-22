طلب وساطة متوفر 100دولار نتلر مقابل 190

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احمد.ع

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2019
المشاركات
4
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2
العمر
23
محل الإقامة
تيارت
الجنس
ذكر
السلام عليكم
متوفر 100.25 دولار نتلر
سعر البيع 190 دج
عمولة الوسيط اتحملها انا
عمولة سكريل يتحملها المشتري
السعر ثابت غير قابل للتفاوض
المبلغ يباع كاملا ب 19000
الحساب يتوفر فقط على 100.25 دولار اي عند ارسال المبلغ المستقبل يحصل على 98.8 دولار بعد ان ياخذ نتلر عمولته 1.45
المرسل يرسل الى الوسيط 19000 دج والوسيط يرسل الي 18000 بعد ان ياخذ عمولته ,
شكرا مسبقا ,
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
199
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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