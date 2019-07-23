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جيهان جوجو

جيهان جوجو

:: عضو شرفي ::
إنضم
24 سبتمبر 2015
المشاركات
6,822
النقاط
851
محل الإقامة
...
الجنس
أنثى
السلام عليكم
ممكن تقولولي على التخصص الاحسن بالترتيب معرفتش واش ندير حرت
ربي يجازيكم كل خير
C31:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابةالمدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة(عنابة)12.031
28C32:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للمحاسبة و المالية بقسنطينةالمدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة(قسنطينة)12.031
29C33:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسانالمدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان(تلمسان)12.031
30C34:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة العليا للاقتصاد بوهرانالمدرسة العليا للاقتصاد بوهران(وهران)12.031
31C35:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للتجارة بالقليعةالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة(تيبازة)12.031
32C36:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - مدرسة الدراسات العليا التجارية - بالقليعةمدرسة الدراسات العليا التجارية القليعة(تيبازة)12.031
33C37:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي - بالقليعةالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي - بالقليعة(تيبازة)12.031
34C38:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت -المدرسة العليا للتسيير و الإقتصاد الرقمي -القليعةالمدرسة العليا للتسيير و الإقتصاد الرقمي -القليعة(
 
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