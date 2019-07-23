جيهان جوجو
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السلام عليكم
ممكن تقولولي على التخصص الاحسن بالترتيب معرفتش واش ندير حرت
ربي يجازيكم كل خير
ممكن تقولولي على التخصص الاحسن بالترتيب معرفتش واش ندير حرت
ربي يجازيكم كل خير
|C31:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة
|المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة(عنابة)
|12.03
|1
|28
|C32:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للمحاسبة و المالية بقسنطينة
|المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة(قسنطينة)
|12.03
|1
|29
|C33:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان
|المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان(تلمسان)
|12.03
|1
|30
|C34:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة العليا للاقتصاد بوهران
|المدرسة العليا للاقتصاد بوهران(وهران)
|12.03
|1
|31
|C35:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للتجارة بالقليعة
|المدرسة العليا للتجارة بالقليعة(تيبازة)
|12.03
|1
|32
|C36:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - مدرسة الدراسات العليا التجارية - بالقليعة
|مدرسة الدراسات العليا التجارية القليعة(تيبازة)
|12.03
|1
|33
|C37:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي - بالقليعة
|المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي - بالقليعة(تيبازة)
|12.03
|1
|34
|C38:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت -المدرسة العليا للتسيير و الإقتصاد الرقمي -القليعة
|المدرسة العليا للتسيير و الإقتصاد الرقمي -القليعة(