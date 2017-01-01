ادخلو عاونوني نخير

السلام عليكم كما في العنوان انا تائهة جداا ماذا اختار ارجو مساعدة اهل الخبرة انتظركم جدااا اخوتي لا تخيبوني لكم الاختيارات ^^ الشعبة المؤسسة المعدل 1 012:علوم وتكنولوجيا [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 2 023:علوم المادة [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 3 033:رياضيات وإعلام آلي [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 4 043:علوم الطبيعة والحياة [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 5 102:علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية[LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 6 122:لغة وأدب عربي [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 7 143:تسيير التقنيات الحضرية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 8 402:لغة أمازيغية -أستاذ المدرسة الابتدائية المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر) 12.75 9 407موسيقى (أستاذ التعليم المتوسط المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر) 12.75 10 415:موسيقى أستاذ التعليم الثانوي المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر) 12.75 11 511:جيولوجيا [LMD] جامعة باتنة 2(باتنة) 12.75 12 522:جغرافيا وتهيئة الإقليم [LMD] جامعة باتنة 2(باتنة) 12.75 13 611:علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية[LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 14 711:حقوق [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 15 721:علوم سياسية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 16 861:لغة تركية [LMD] جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(قسنطينة) 12.75 17 871:لغة روسية [LMD] جامعة الجزائر 2(الجزائر) 12.75 18 912:علوم إنسانية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 19 933:علوم اجتماعية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 20 941:علوم إسلامية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75 21 943:علوم إسلامية [LMD] جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(قسنطينة) 12.75 22 C31:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة(عنابة) 12.75 23 C32:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة المدرسة العليا في المحاسبة والمالية بقسنطينة(قسنطينة) 12.75 24 C33:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت -المدرسة العليا لادارة الاعمال بتلمسان المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان(تلمسان) 12.75 25 C34:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت العليا للاقتصاد بوهران ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا للاقتصاد بوهران(وهران) 12.75 26 C35:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للتجارة بالقليعة المدرسة العليا للتجارة القليعة(تيبازة) 12.75 27 C36:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة الدراسات العليا التجارية - بالقليعة مدرسة الدراسات العليا التجارية القليعة(تيبازة) 12.75 28 C37:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - مدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي - بالقليعة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي(تيبازة) 12.75 29 D11:فنون [LMD] جامعة باتنة 1(باتنة) 12.75 30 D13:لغة وثقافة أمازيغية [LMD] جامعة البويرة(البويرة ) 12.75 31 E33:ق.ت.خ. - المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل(الجزائر) 12.75 32 F13:هندسة المناجم جامعة عنابة(عنابة) 12.75 33 F14:تعدين جامعة عنابة(عنابة) 12.75 34 F15:هندسة النقل جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75 35 F20:هندسة بحرية جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران(وهران) 12.75 36 F21:ري جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران(وهران) 12.75 37 F22:تعدين جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران(وهران) 12.75 38 K01علوم المادة (كيمياء - فيزياء جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري. بومدين(الجزائر) 12.75 39 M01:علوم فلاحية جامعة بسكرة(بسكرة) 12.75 40 M02:علوم فلاحية جامعة ورقلة(ورقلة) 12.75 41 M03:علوم بيولوجية جامعة خنشلة(خنشلة) 12.75 42 M04:علوم فلاحية جامعة تلمسان(تلمسان) 12.75 43 M05:علوم تغذية جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75 44 M06:علوم فلاحية جامعة مستغانم(مستغانم) 12.75 45 M07:علوم فلاحية جامعة سطيف 1(سطيف) 12.75 46 N01:جيولوجيا جامعة عنابة(عنابة) 12.75 47 P01:علوم مالية ومحاسبة جامعة تيزي وزو(تيزي وزو) 12.75 48 R01:علوم إنسانية - علم الآثار جامعة الجزائر 2(الجزائر) 12.75 49 R02:علوم إنسانية - علم الآثار جامعة المدية(المدية) 12.75 50 R03:علوم إنسانية - علم الآثار جامعة قالمة(قالمة) 12.75 51 R04:علوم إنسانية - علم المكتبات جامعة قسنطينة 2(قسنطينة) 12.75 52 R06:علوم إسلامية - شريعة دار الإمام المحمدية ــ جامعة الجزائر1ــ(الجزائر) 12.75 53 S01:هندسة النقل جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75 54 S02:كهروتقني جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75 55 S03:هندسة ميكانيكية جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75 56 S05:علوم بيولوجية جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75 57 S06:علوم بيولوجية جامعة بجاية(بجاية) 12.75 58 S07:علوم التسيير جامعة عنابة(عنابة) 12.75 59 S08:علوم إجتماعية جامعة تلمسان(تلمسان) 12.75 60 S09:هندسة النقل جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75 61 S10:هندسة مدنية جامعة الجلفة(الجلفة) 12.75 62 S11:الكتروتقني جامعة قالمة(قالمة) 12.75 63 S12:هندسة ميكانكية جامعة تلمسان(تلمسان) 12.75 64 S13:طاقات متجددة جامعة غرداية(غرداية) 12.75 65 S14:كهرو ميكانيك جامعة مستغانم(مستغانم) 12.75 66 S15: إعلام الي جامعة بومرداس(بومرداس) 12.75 67 T01:نظافة وأمن جامعة ورقلة - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(ورقلة) 12.75 68 T02:هندسة الطرائق جامعة البويرة- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(البويرة ) 12.75 69 T03:ري جامعة البويرة- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(البويرة ) 12.75 70 T04:هندسة ميكانيكية جامعة قسنطينة 1 – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(قسنطينة) 12.75 71 T05:كهروميكانيك جامعة قسنطينة 1 – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(قسنطينة) 12.75 72 T06:بصريات و ميكانيك الدقة جامعة وهران 1 - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(وهران) 12.75 73 T07:فيزياء جامعة أم البواقي - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(أم البواقي) 12.75 74 T08:فيزياء جامعة وهران 1 - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(وهران) 12.75 75 T09:علوم غذائية جامعة تلمسان- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(تلمسان) 12.75 76 T10:علوم غذائية جامعة البليدة 1- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(البليدة) 12.75 77 T11:علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية جامعة ورقلة - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(ورقلة) 12.75 78 T12:علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية جامعة أم البواقي - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(أم البواقي) 12.75 79 T13:علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية جامعة وهران 1 - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(وهران) 12.75 80 T14:هندسة معمارية ، عمران و مهن المدينة جامعة تلمسان- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(تلمسان) 12.75 81 Z01:حقوق جامعة سطيف 2(سطيف) 12.75