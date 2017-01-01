ادخلو عاونوني نخير

الموضوع في 'منتدى الثالثة ثانوي والتحضير لشهادة البكالوريا 2017' نشر بواسطة كارلا, ‏2 أوت 2017 على 19:12.

  1. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم

    كما في العنوان انا تائهة جداا ماذا اختار ارجو مساعدة اهل الخبرة
    انتظركم جدااا اخوتي لا تخيبوني
    لكم الاختيارات ^^


    الشعبة المؤسسة المعدل
    1 012:علوم وتكنولوجيا [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    2 023:علوم المادة [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    3 033:رياضيات وإعلام آلي [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    4 043:علوم الطبيعة والحياة [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    5 102:علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية[LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    6 122:لغة وأدب عربي [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    7 143:تسيير التقنيات الحضرية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    8 402:لغة أمازيغية -أستاذ المدرسة الابتدائية المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة(الجزائر) 12.75
    9 407:(موسيقى (أستاذ التعليم المتوسط المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر) 12.75
    10 415:موسيقى أستاذ التعليم الثانوي المدرسة العليا للأساتذة بالقبة(الجزائر) 12.75
    11 511:جيولوجيا [LMD] جامعة باتنة 2(باتنة) 12.75
    12 522:جغرافيا وتهيئة الإقليم [LMD] جامعة باتنة 2(باتنة) 12.75
    13 611:علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية[LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    14 711:حقوق [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    15 721:علوم سياسية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    16 861:لغة تركية [LMD] جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(قسنطينة) 12.75
    17 871:لغة روسية [LMD] جامعة الجزائر 2(الجزائر) 12.75
    18 912:علوم إنسانية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    19 933:علوم اجتماعية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    20 941:علوم إسلامية [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75
    21 943:علوم إسلامية [LMD] جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(قسنطينة) 12.75
    22 C31:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة(عنابة) 12.75
    23 C32:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة المدرسة العليا في المحاسبة والمالية بقسنطينة(قسنطينة) 12.75
    24 C33:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت -المدرسة العليا لادارة الاعمال بتلمسان المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان(تلمسان) 12.75
    25 C34:ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت العليا للاقتصاد بوهران ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا للاقتصاد بوهران(وهران) 12.75
    26 C35:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للتجارة بالقليعة المدرسة العليا للتجارة القليعة(تيبازة) 12.75
    27 C36:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة الدراسات العليا التجارية - بالقليعة مدرسة الدراسات العليا التجارية القليعة(تيبازة) 12.75
    28 C37:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - مدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي - بالقليعة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي(تيبازة) 12.75
    29 D11:فنون [LMD] جامعة باتنة 1(باتنة) 12.75
    30 D13:لغة وثقافة أمازيغية [LMD] جامعة البويرة(البويرة ) 12.75
    31 E33:ق.ت.خ. - المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل(الجزائر) 12.75
    32 F13:هندسة المناجم جامعة عنابة(عنابة) 12.75
    33 F14:تعدين جامعة عنابة(عنابة) 12.75
    34 F15:هندسة النقل جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75
    35 F20:هندسة بحرية جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران(وهران) 12.75
    36 F21:ري جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران(وهران) 12.75
    37 F22:تعدين جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران(وهران) 12.75
    38 K01:(علوم المادة (كيمياء - فيزياء جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري. بومدين(الجزائر) 12.75
    39 M01:علوم فلاحية جامعة بسكرة(بسكرة) 12.75
    40 M02:علوم فلاحية جامعة ورقلة(ورقلة) 12.75
    41 M03:علوم بيولوجية جامعة خنشلة(خنشلة) 12.75
    42 M04:علوم فلاحية جامعة تلمسان(تلمسان) 12.75
    43 M05:علوم تغذية جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75
    44 M06:علوم فلاحية جامعة مستغانم(مستغانم) 12.75
    45 M07:علوم فلاحية جامعة سطيف 1(سطيف) 12.75
    46 N01:جيولوجيا جامعة عنابة(عنابة) 12.75
    47 P01:علوم مالية ومحاسبة جامعة تيزي وزو(تيزي وزو) 12.75
    48 R01:علوم إنسانية - علم الآثار جامعة الجزائر 2(الجزائر) 12.75
    49 R02:علوم إنسانية - علم الآثار جامعة المدية(المدية) 12.75
    50 R03:علوم إنسانية - علم الآثار جامعة قالمة(قالمة) 12.75
    51 R04:علوم إنسانية - علم المكتبات جامعة قسنطينة 2(قسنطينة) 12.75
    52 R06:علوم إسلامية - شريعة دار الإمام المحمدية ــ جامعة الجزائر1ــ(الجزائر) 12.75
    53 S01:هندسة النقل جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75
    54 S02:كهروتقني جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75
    55 S03:هندسة ميكانيكية جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75
    56 S05:علوم بيولوجية جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75
    57 S06:علوم بيولوجية جامعة بجاية(بجاية) 12.75
    58 S07:علوم التسيير جامعة عنابة(عنابة) 12.75
    59 S08:علوم إجتماعية جامعة تلمسان(تلمسان) 12.75
    60 S09:هندسة النقل جامعة قسنطينة 1(قسنطينة) 12.75
    61 S10:هندسة مدنية جامعة الجلفة(الجلفة) 12.75
    62 S11:الكتروتقني جامعة قالمة(قالمة) 12.75
    63 S12:هندسة ميكانكية جامعة تلمسان(تلمسان) 12.75
    64 S13:طاقات متجددة جامعة غرداية(غرداية) 12.75
    65 S14:كهرو ميكانيك جامعة مستغانم(مستغانم) 12.75
    66 S15: إعلام الي جامعة بومرداس(بومرداس) 12.75
    67 T01:نظافة وأمن جامعة ورقلة - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(ورقلة) 12.75
    68 T02:هندسة الطرائق جامعة البويرة- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(البويرة ) 12.75
    69 T03:ري جامعة البويرة- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(البويرة ) 12.75
    70 T04:هندسة ميكانيكية جامعة قسنطينة 1 – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(قسنطينة) 12.75
    71 T05:كهروميكانيك جامعة قسنطينة 1 – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(قسنطينة) 12.75
    72 T06:بصريات و ميكانيك الدقة جامعة وهران 1 - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(وهران) 12.75
    73 T07:فيزياء جامعة أم البواقي - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(أم البواقي) 12.75
    74 T08:فيزياء جامعة وهران 1 - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(وهران) 12.75
    75 T09:علوم غذائية جامعة تلمسان- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(تلمسان) 12.75
    76 T10:علوم غذائية جامعة البليدة 1- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(البليدة) 12.75
    77 T11:علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية جامعة ورقلة - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(ورقلة) 12.75
    78 T12:علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية جامعة أم البواقي - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(أم البواقي) 12.75
    79 T13:علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية جامعة وهران 1 - معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(وهران) 12.75
    80 T14:هندسة معمارية ، عمران و مهن المدينة جامعة تلمسان- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية(تلمسان) 12.75
    81 Z01:حقوق جامعة سطيف 2(سطيف) 12.75

     
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    كارلا, ‏2 أوت 2017 على 19:12
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    تمنيت نقدر نعاونك لكن للاسف منعرفش واش يساعدكم أنتم العلميين
    بالتوفيق حنونة
     
    habchisalaheddin, yaso ياسمين و كارلا معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏2 أوت 2017 على 19:52
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    1رياضيات وإعلام آلي [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75

    هندسة المناجم جامعة عنابة(عنابة) 12.75

    علوم وتكنولوجيا [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75


    ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة(عنابة) 12.75
    23 C32:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة المدرسة العليا في المحاسبة والمالية

    ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت -المدرسة العليا لادارة الاعمال بتلمسان المدرسة العليا لإدارة
     
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    yaso ياسمين, ‏2 أوت 2017 على 20:02
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    منتدى المرحلة الثانوية
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    ربي يوفقك
     
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    yaso ياسمين, ‏2 أوت 2017 على 20:02
    #4
  5. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    تقريبا نفس اختيارات لعطاوهم لاختي هي تزيد عليك باربع اختيرات فقط
    ومام هي راهي حايرة واش رح دير
    رح تسيي دير دوسي في الشبه طبي
    ربي يوفقك
     
    كارلا معجب بهذا.
    البدر المشرق, ‏2 أوت 2017 على 20:03
    #5
  6. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    ان شاء الله
    شكرا حبيباتي
     
    كارلا, ‏2 أوت 2017 على 20:03
    #6
  7. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    شبه طبي 14 السنة ..
    ربي يوفقنا
     
    البدر المشرق معجب بهذا.
    كارلا, ‏2 أوت 2017 على 20:04
    #7
  8. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    المعدل متقدريش تعرفيه حتى بعد التسجيل الاولي باسكو يختلف من ولاية لاخرى حسب معدلات التلاميذ المسجلين
    في التسجيل اي واحد رابح الباك قادر يسجل حتى ليداي 10.00
    وممبعد كي يشوفو ملفاتهم يحدو المعدل لكل اختصاص
    واذا كان عندك العرف منهدروش هههههه
     
    كارلا معجب بهذا.
    البدر المشرق, ‏2 أوت 2017 على 20:07
    #8
  9. البدر المشرق

    البدر المشرق :: عضو مُشارك ::

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    اختي هذا العام قرات علوم وتكونولوجيا هندسة كهربائية
    وبالباك هذا اذا رح تسجل في الجامعة رح تختار
    -المدرسة العليا لادارة الاعمال بتلمسان المدرسة العليا لإدارة
    ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت العليا للاقتصاد بوهران ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا للاقتصاد بوهران(وهران)
    وكاين زوج اخرين معطاوهملكش في وهران
     
    كارلا معجب بهذا.
    البدر المشرق, ‏2 أوت 2017 على 20:12
    #9
  10. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    البدر المشرق
    شحال جابت اختك ؟
     
    كارلا, ‏2 أوت 2017 على 20:14
    #10
  11. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    يا اختي كارلا نحكي حسب خبرتي والله اعلم
    اختاري علون انسانية علم المكتبات مليحة
    اختاري اعلام الي بومرداس
    اختاري مدارس عليا ملاح
     
    يونس قاسم, ‏2 أوت 2017 على 20:23
    #11

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