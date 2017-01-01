ادخلو عاونوني نخير



1رياضيات وإعلام آلي [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75



هندسة المناجم جامعة عنابة(عنابة) 12.75



علوم وتكنولوجيا [LMD] جامعة المسيلة(المسيلة) 12.75





ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة(عنابة) 12.75

23 C32:ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت – المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة المدرسة العليا في المحاسبة والمالية



ق.ت.ع.ا.ت.ع.ت -المدرسة العليا لادارة الاعمال بتلمسان المدرسة العليا لإدارة ​