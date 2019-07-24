طلب وساطة 300 دولار نتلر مقابل 180 دج

S

Sylph

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 أوت 2017
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
متوفر 300 دولار نتلر مقابل CCP
سعر البيع 1 دولار مقابل 180دج.
يباع المبلغ كاملا : 280 دولار ب 54000 دج.
عمولة الوسيط أتحملها أنا البائع.
العمولة على المشتري المقدرة بـ 1.45% من المبلغ.
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
209
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top