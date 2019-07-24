Sylph
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 أوت 2017
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
متوفر 300 دولار نتلر مقابل CCP
سعر البيع 1 دولار مقابل 180دج.
يباع المبلغ كاملا : 280 دولار ب 54000 دج.
عمولة الوسيط أتحملها أنا البائع.
العمولة على المشتري المقدرة بـ 1.45% من المبلغ.
متوفر 300 دولار نتلر مقابل CCP
سعر البيع 1 دولار مقابل 180دج.
يباع المبلغ كاملا : 280 دولار ب 54000 دج.
عمولة الوسيط أتحملها أنا البائع.
العمولة على المشتري المقدرة بـ 1.45% من المبلغ.