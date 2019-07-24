هل تحققت مطاب الحراك الشعبي

السلام عليكم ورحمة الله



بعد مضي حوالي 23 جمعة من الحراك الشعبي والمضاهرات السلمية

المطالبة برحيل رؤوس النضام السياسي القائم وحاشيته الفاسدة

وبعد الاعتقالات الدراماتيكية والمحاكمات الاستعراضية لرموز النضام والوجوه البارزة

في الساحة السياسية

وكسر شوكة العديد من ارباب المال والاعمال في البلد



وبعد الاتفاق المبرم موخرا بين السلطة ولجنة الحوار لعقد ندوة وفاق وطني





هل تحققت مطالب الحراك الشعبي​