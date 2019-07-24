هل تحققت مطاب الحراك الشعبي

هل تحققت مطااب الحراك الشعبي

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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,854
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

بعد مضي حوالي 23 جمعة من الحراك الشعبي والمضاهرات السلمية
المطالبة برحيل رؤوس النضام السياسي القائم وحاشيته الفاسدة
وبعد الاعتقالات الدراماتيكية والمحاكمات الاستعراضية لرموز النضام والوجوه البارزة
في الساحة السياسية
وكسر شوكة العديد من ارباب المال والاعمال في البلد

وبعد الاتفاق المبرم موخرا بين السلطة ولجنة الحوار لعقد ندوة وفاق وطني


هل تحققت مطالب الحراك الشعبي
 
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