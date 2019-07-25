في اخر الشارع لاتنبت الذكريات كما وعدتني الغريبة

وحدي اعانق مسافات كثيرة ابحث عن صدى الليل المهاجر للمدينة

خذيني من منتهى الكلام او ارفعي اقمار موتاكي ....سكن الليل بين الخرافة والتمني والف عام تحز الصخر العتيق

تهاجر اوطان الغربة باردة تهاجر وجوه العائدين من عمق القصيدة ووشم النعناع ينازع الرمق الاخير

لاتنبت الذكرى في اخر الشارع البعيد

حين يندمل الكلام المفخخ بلون المطر المالح المشبع بوجه تكسر على ايامه الاولى ......الف عام تراوده للتأوه للذكرى للتمني