ركام

R

rafid2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
8
النقاط
2
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
في اخر الشارع لاتنبت الذكريات كما وعدتني الغريبة
وحدي اعانق مسافات كثيرة ابحث عن صدى الليل المهاجر للمدينة
خذيني من منتهى الكلام او ارفعي اقمار موتاكي ....سكن الليل بين الخرافة والتمني والف عام تحز الصخر العتيق
تهاجر اوطان الغربة باردة تهاجر وجوه العائدين من عمق القصيدة ووشم النعناع ينازع الرمق الاخير
لاتنبت الذكرى في اخر الشارع البعيد
حين يندمل الكلام المفخخ بلون المطر المالح المشبع بوجه تكسر على ايامه الاولى ......الف عام تراوده للتأوه للذكرى للتمني
 
R

rafid2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
8
النقاط
2
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال rafid2:
في اخر الشارع لاتنبت الذكريات كما وعدتني الغريبة
وحدي اعانق مسافات كثيرة ابحث عن صدى الليل المهاجر للمدينة
خذيني من منتهى الكلام او ارفعي اقمار موتاكي ....سكن الليل بين الخرافة والتمني والف عام تحز الصخر العتيق
تهاجر اوطان الغربة باردة تهاجر وجوه العائدين من عمق القصيدة ووشم النعناع ينازع الرمق الاخير
لاتنبت الذكرى في اخر الشارع البعيد
حين يندمل الكلام المفخخ بلون المطر المالح المشبع بوجه تكسر على ايامه الاولى ......الف عام تراوده للتأوه للذكرى للتمني
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فاصل اخير وبعد الطريق ينبت العظش عارما كالطوفان كورق النخيل يطفوا على الروح الغارقة في كل شيء
 
R

rafid2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
8
النقاط
2
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
امنيات تتبعثر
يلتقط المساء من ذراعيه ويهمس
كنت هنا وكان المكان اصغر من رحيله
 
R

rafid2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
8
النقاط
2
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
فاصل اخير وبعد الطريق ينبت العظش عارما كالطوفان كورق النخيل يطفوا على الروح الغارقة في كل شيء
 
R

rafid2

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
8
النقاط
2
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
رفقا ايها العائد من جرحه المفتوح
رفقا ايتها المسافات
رفقا
مازل يخيط جلده
 
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