القيمة الغذائية للشوفان يعد الشوفان من الحبوب الكاملة الخاليه من الجلوتين والمناسبة لمرضى حساسية الجلوتين، كما أنه لايحتوي على الكوليسترول، و يحتوي 100 جرام من الشوفان على: 380 سعرة حرارية، و 13 جرام من البروتين. 6.5 جرام من الدهون، و 67 جرام من الكربوهيدرات. 10 جرام من الألياف الغذائية، ومحتوى منخفض من السكريات يُقدر بجرام واحد. هناك الكثير من الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، في الشوفان حيث يحتوي 100 جرام من الشوفان على: 52 مللي جرام من الكالسيوم، و 4 مللي جرام من الحديد. 138 مللي جرام من الماغنسيوم، و 410 مللي جرام من الفسفور. 362 مللي جرام من البوتاسيوم، 6 مللي جرام من الصوديوم. 3 مللي جرام من الزنك، 0.4 مللي جرام من الثيامين. 0.1 مللي جرام من من الرايبوفلافين، 1. مللي جرام من النياسين. 0.1 مللي جرام من فيتامين B6 و 32 ميكرو جرام من حمض الفوليك. 0.42 مللي جرام من فيتامين E، و2 ميكرو جرام من فيتامين k. الشوفان لايحتوي على الكوليسترول.​