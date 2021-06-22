14 طريقة سهلة لتنقية الجسم من السموم .. و منها الضحك

يعتقد كثير من الناس أن أجسامنا لا تحتاج إلى مساعدة خارجية لتنقيتها من السموم ، لكن هذا الاعتقاد خاطئ . فبالرغم من أن بعض أجهزة الجسم كالكبد و الكلى تعد مصفاة لهذه السموم ، إلا أن كثرة الملوثات التي نتعرض لها عن طريق الهواء و الماء و الأغذية و الأدوية تجعل من الصعب على الجسم بمفرده طرد هذه السموم . و لحسن الحظ هناك العديد من الأشياء السهلة التي يمكنك القيام بها لمساعدة جسدك على التخلص من السموم الضارة ، و فيما يلي 14 طريقا سهلا و بسيطا لإزالة هذه السموم حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث بوست" المعني بالصحة :



1- التفاح العضوي

يتميز التفاح العضوي بخلوه من المواد الكيمياوية الناتجة عن الأسمدة و المبيدات الحشرية ، كما أن مادة البكتين المتوفرة فيه بكثرة تساعد في حصر السموم بالأمعاء و طردها مع الفضلات .



2- تناول المشروبات الخضراء

التركيز على تناول المشروبات الخضراء ، مثل : النعناع و الزعتر و الخرشوف ، هذا بالإضافة إلى الزنجبيل و التوت ، بشكل يومي يساعد في تطهير الجسم من السموم لما تحتويه هذه الخضراوات الورقية من مواد مضادة للأكسدة و الجراثيم .



3- الماء مع الليمون

تناول كوب كبير من الماء النقي الممزوج بعصير ليمونة طازج صباحاً يساعد في تنقية الجسم من السموم ، بالإضافة إلى محاربة السرطان لما يحتويه الليمون من 20 مركباً مضاداً للسرطان .



4- تناول التوت الأزرق يومياً

يحتوي التوت الأزرق على مادة الأنثوسيانين التي تقلل من الاتهاب في الجسم و الدماغ ، مما يساعد في تنقية الجسم .



5- التنفس الجيد

الأكسجين يقتل البكتيريا و الفيروسات و يساعد في الشعور بالنشاط ، لذا ينصح بأخذ نفس عميق بين الحين و الآخر يوميا .



6- الابتسامة و الضحك

يقلل التفكير الإيجابي من المواد الكيمياوية التي يفرزها الجسم نتيجة الإجهاد ، و هناك قول مأثور يؤكد أن "الضحك هو أفضل دواء".



7- الكركم

يساعد تناول ملعقة واحدة من الكركم يومياً في تنقية الكبد من السموم و بالتالي تطهير الجسم ، و ذلك لما يحتويه هذا التابل المميز من المغذيات و مضادات الأكسدة .



8- الإكثار من الفواكه و الخضراوات الطازجة

تحتوي الفواكه و الخضراوات الطازجة على إنزيمات تساعد في عملية الهضم و تحسين امتصاص المغذيات ، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لإزالة السموم بكفاءة ، مثل البيتا كاروتين و حمض الفوليك و النياسين و حمض البانتوثنيك و الريبوفلافين و الثيامين و فيتامين "B12" و البيريدوكسين و فيتامين "C" و فيتامين "E" و الكالسيوم و النحاس و الحديد و الماغنيسيوم و المنغنيز و الكبريت و الزنك ، و غيرها .



9- استبدال المنظفات الكيمياوية بأخرى طبيعية

تحتوي المنظفات الكيمياوية على مواد سامة مثل الكلور و المنتجات النفطية و الأمونيا و البيركلورثيلين و الكثير من المواد الكيمياوية الضارة الأخرى التي تعد من أسباب الإصابة بالسرطان و الربو و غيرها من الحالات الصحية الخطيرة . لذا ينصح باستبدال هذه المنظفات الكيماوية بأخرى طبيعية ، مثل صودا الخبز و الخل و التي تؤدي نفس النتيجة .



10- تناول الأطعمة المزيلة للسموم

الحرص على تناول ما لا يقل عن 3 من أفضل الأطعمة في إزالة السموم من الجسم يومياً ، و تتمثل هذه الأطعمة في القرنبيط ، الثوم ، السبانخ ، الملفوف ، و التوت و الزنجبيل .



11- الإكثار من شرب الماء

يساعد شرب الكثير من الماء النقي في خروج السموم من الجسم ، فكل أجهزة الجسم تقريباً تعتمد على الترطيب السليم للعمل بسلاسة .



12- عصير الصبار

يساعد عصير الصبار في تطهير الأمعاء من السموم ، لذا ينصح بتناول ربع كوب فقط من ذلك العصير المفيد يومياً .



13- البروبايوتيك (البكتيريا المفيدة)

تناول ملعقة واحدة يومياً من بكتيريا البروبايوتيك الحية على معدة فارغة تعمل على قتل البكتيريا الضارة و الخمائر و تساعد في شفاء بطانة الأمعاء .



14- ممارسة الرياضة

تعد ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً من أفضل الطرق لإزالة السموم الضارة من الجسم ، و ذلك بفضل العرق الذي يطرده الجسم .​