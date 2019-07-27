ربما في يوم من الايام فتحت الدرج لتبحث عن قلم فلم تجده..فهممت باغلاقه.

ولكن لفت انتباهك هذه قصتي المكتوبة على هذا المنتدى فاخذت تقرأها:

*سافر اب الى بلد بعيد تاركا زوجته و اولاده الثلاثة...سافر سعيا وراء الرزق وكان ابناؤه يحبونه حبا جما ويكنون له كل الاحترام.

ارسل الاب رسالته الاولى الا انهم لم يفتحوها ليقرأوا ما بها، بل اخذ كل واحد منهم يقبل الرسالة ويقول انها من عند اغلى الاحباب....وتأملوا الظرف من الخارج ثم وضعوا الرسالة في علبة....و كانوا يخرجونها من حين لاخر لينظفوها من الغبارو يعيدونها ثانية...وهكذا فعلوا مع كل رسالة ارسلها ابوهم.

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ومضت السنين،

وعاد الاب ليجد اسرته لم يبق منها الا ابنا واحدا فقط فسأله الاب:اين امك؟؟

قال الابن: لقد اصابها مرض شديد و لم يكن معنا مالا لننفقه على علاجها فماتت.

قال الاب:لماذا ؟ ألم تفتحوا الرسالة الاولى.. لقد ارسلت فيها مبلغا كبيرا من المال.

قال الابن:لا.....فسأله ابوه: واين اخوك؟

قال الابن:لقد تعرف على بعض رفقاء السوء وبعد موت امي لم يجد من ينصحه ويقوِّمه فذهب معهم.

تعجب الاب وقال: لماذا؟ ألم يقرأ الرسالة التي طلبت منه فيها ان يبتعد عن رفقاء السوء..و أن يأتي الي؟؟

رد الابن:لا...قال الوالد: لا حول ولا قوة الا بالله..و اين اختك ؟؟

قال الابن: لقد تزوجت ذاك الشاب الذي ارسلت تستشيرك في زواجها منه وهي تعيسة معه اشد التعاسة.

فقال الاب: ألم تقرأ هي الاخرى الرسالة التي اخبرتها فيها بسوء سمعة و سلوك هذا الشاب ورفضي لهذا الزواج ؟؟

قال الابن: لا لقد احتفظنا برسائلك في هذه العلبة. دائما نجملها و نقبلها و لكننا لم نقرأها.

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فعزيزي القارىء تفكر في شأن تلك الاسرة و كيف تشتت شملها و تعست حياتها لانها لم تقرأ رسائل الاب اليها و اكتفت بتقديسها و المحافظة عليها دون العمل بها.

لذا عليك ان تنظر الى المصحف...الى القرآن الكريم الموضوع داخل علبة في مكتبك...

يا ويحك....

انك تعامل رسالة الله كما عامل هؤلاء الابناء رسائل ابيهم...انك تغلق المصحف وتضعه في علبة..ولكنك لا تقرأه و لا تنتفع بما فيه وهو منهاج حياتك كلها.

فاستغفر ربك و اخرج المصحف واعزم على ان لا تهجره ابدا.

شكرا.

افضل ما ستقرأه في حياتك!!