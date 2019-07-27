اهم ما يجب مناقشته قبل الزواج "

يُعدّ الزواج حدثًا حماسيًا في حياة كلّ فتاة، بدءًا من طلب يدها إلى اختيار الخاتم والتحضير لحفل الزفاف طبعًا، إلا أن الزواج ليس متعلقًا بالحفلة، بل بنوعية الحياة التي ستليه.



لذلك إليك هذه الأمور المهمّة التي لا بد من الحديث عنها قبل الارتباط.



نمط اتخاذ القرار: يرتكز الزواج على تقديم التنازلات أي إن النقاش هو مهارة أساسية فيه ولا بد أن يكون نمط اتخاذ القرار أمرًا أساسيًا لتحديد مستوى المساواة بينكما. من هنا يجب أن تتأكدي من التوافق وشريكك على الأسلوب الأمثل لسير علاقتكما، كالتشارك في اتخاذ القرارات والنقاش حول حلّ المشاكل.



تشاطر الأعمال والواجبات: لا تفترضي سلفًا سهولة تقاسم المسؤوليات المنزلية، لذلك تحدثي عنها خصوصًا بعد تغيّر دور المرأة في الحقبة الزمنية التي نعيشها، كما أن الكلام عنها قبل الزواج يسمح باستمرار الحوار حولها بعده.



الأطفال: هل ترغبان كلاكما في الإنجاب؟ وكم من الأولاد؟ وإذا رُزقتما بهم، فكيف تنويان تربيتهم؟ ويمكن أن تكون نظرتكما إلى هذا الموضوع بالتحديد مختلفة.



التواصل مع العائلة الممتدّة: أي عن كيفية إمضاء العطل والمناسبات والأعياد مع أفراد العائلة، عائلتك أو عائلته، إذ إن الخلافات المتعلقة بالعائلة قد تصبح من أكبرها خصوصًا إذا شعر أحدكما بأنه لا يعطى الحصة المنصفة لعائلته.



المهن: غالبًا ما يتغيّر مسار المهنة مع الوقت، لهذا السبب يجب أن تعرفي ما إذا كان الشريك سيحترم حاجتك إلى اتخاذ قرارات حيال مهنتك وما إذا كان سيقدّم لك الدعم فيها.



الأمور المالية: لا بد من مناقشة الشق المالي بينكما قبل الزواج إذ إن الأمور المالية تكون غالبًا مصدر إزعاج للكثير من الأزواج، لهذا السبب لا بد من التوافق على جدول وميزانية محدّدين، خصوصًا إذا كان أحدكما مبذرًا والآخر مقتصدًا.



الوقت المشترك والوقت الخاص: بينما ترين أن إمضاء ليلة العطلة الأسبوعية الى جانب زوجك هو أمر مفروغ منه، فقد تكون لديه وجهة نظر أخرى بهذا الشأن، لهذا السبب يجب مناقشة هذا الأمر قبل الزواج لتفادي أيّ خيبات أمل مستقبلية.