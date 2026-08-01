مصروف الزوجة الماكثة في البيت ... هل هو حق أم ضرورة أم مجرد إتفاق بين الزوجين ؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



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يختلف الناس في نظرتهم لهذه المسألة

فهناك من يرى أن الزوج إذا كان يوفر جميع إحتياجات زوجته فلا داعي لتخصيص مبلغ شهري خاص بها

بينما يرى آخرون أن وجود مصروف شخصي للزوجة يمنحها قدرًا من الإستقلالية و يحفظ كرامتها

فلا تضطر إلى طلب المال عند كل حاجة

سواء لشراء مستلزم شخصي أو تقديم هدية أو التصرف في ظرف طارئ أثناء غياب الزوج

من جهة أخرى تبقى النفقة مسؤولية الزوج لكن طريقة إدارتها تختلف من بيت إلى آخر بحسب الإتفاق و الإمكانات

كما أن قناعة الزوجة و مراعاتها لظروف زوجها لا تقل أهمية عن كرم الزوج و حسن إنفاقه

لذلك يرى كثيرون أن من الأفضل مناقشة الجانب المالي قبل الزواج حتى تكون التوقعات واضحة و يُبنى البيت على التفاهم لا على الإفتراضات



للنقاش :



هل تؤيد تخصيص مصروف شهري ثابت للزوجة الماكثة في البيت ؟ و لماذا ؟



إذا كان الزوج يوفر جميع إحتياجات المنزل فهل يغني ذلك عن المصروف الشخصي ؟



هل وجود مبلغ خاص للزوجة يحفظ كرامتها و يمنحها حرية التصرف أم قد يسبب مشاكل مالية إذا لم يكن هناك إتفاق ؟



في رأيكم هل يعتبر المصروف حقًا من حقوق الزوجة أم هو من باب الإحسان و الكرم ؟



ما أفضل طريقة لإدارة الأمور المالية بين الزوجين حتى تقل الخلافات و تستمر المودة ؟



مشاركتكم تثري النقاش

فلا تترددوا في إبداء آرائكم

