عرض بيع متوفر 267 دولار perfect money مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
267.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Perfect Money - بيرفكت موني
B

boukhalfasoheyb

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
499
النقاط
507
العمر
21
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 267 دولار perfect money
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 190 دج
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
222
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق....
 
lotfiuser

lotfiuser

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 جويلية 2019
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
21
محل الإقامة
oran
الجنس
ذكر
السلام عليكم اريد شراء 50 دولار ممكن معلومات الدفع
 
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