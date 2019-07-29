samir-crypto
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 ماي 2019
- المشاركات
- 59
- النقاط
- 3
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- الجزائر ولاية تلمسان
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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* متوفر 100 دولار advcash ب 190 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل و الوسيط اتحملها انا
* تحويل المال يتم الى حساب advcash فقط
* اقل مبلغ يحجز هو 50 دولار
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض