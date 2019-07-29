طلب وساطة عرض حصري متوفر 100 دولار advcash مقابل ccp

samir-crypto

samir-crypto

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 ماي 2019
المشاركات
59
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
الجزائر ولاية تلمسان
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته :)
* متوفر 100 دولار advcash ب 190 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل و الوسيط اتحملها انا
* تحويل المال يتم الى حساب advcash فقط
* اقل مبلغ يحجز هو 50 دولار
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
222
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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