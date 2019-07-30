wael ahmed
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 جويلية 2019
- المشاركات
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- تونس
- الجنس
- ذكر
نصائح للحفاظ علي سلامه الدماغ
إستخدم الأذن اليسرى للرد على الهاتف والجوال
… لا تشرب القهوة مرتين في اليوم
… لا تتناول الحبوب الدوائية مع الماء البارد
لا تتناول وجبة كبيرة بعد الساعة الخامسة مساء
قلل من كميات الاغذية الزيتية التي تستهلكها
اشرب الكثير من الماء في الصباح والقليل في المساء
ابعد الجوال عنك اثناء عملية الشحن
لا تستخدم سماعات الرأس/سماعة الأذن لفترة طويلة
افضل اوقات النوم من 10م الى 6ص
لا تستلقي فورا بعد أخذ أدوية ما قبل النوم.
لا تستخدم الجوال اذا كانت البطارية منخفضة للحد الأدنى لأن الاشعاعات تصل الى 1000 ضعف.
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إستخدم الأذن اليسرى للرد على الهاتف والجوال
… لا تشرب القهوة مرتين في اليوم
… لا تتناول الحبوب الدوائية مع الماء البارد
لا تتناول وجبة كبيرة بعد الساعة الخامسة مساء
قلل من كميات الاغذية الزيتية التي تستهلكها
اشرب الكثير من الماء في الصباح والقليل في المساء
ابعد الجوال عنك اثناء عملية الشحن
لا تستخدم سماعات الرأس/سماعة الأذن لفترة طويلة
افضل اوقات النوم من 10م الى 6ص
لا تستلقي فورا بعد أخذ أدوية ما قبل النوم.
لا تستخدم الجوال اذا كانت البطارية منخفضة للحد الأدنى لأن الاشعاعات تصل الى 1000 ضعف.
تفاعل وشارك