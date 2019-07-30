🌷🌷 نصائح للحفاظ علي سلامه الدماغ 🌷🌷

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نصائح للحفاظ علي سلامه الدماغإستخدم الأذن اليسرى للرد على الهاتف والجوال… لا تشرب القهوة مرتين في اليوم… لا تتناول الحبوب الدوائية مع الماء الباردلا تتناول وجبة كبيرة بعد الساعة الخامسة مساءقلل من كميات الاغذية الزيتية التي تستهلكهااشرب الكثير من الماء في الصباح والقليل في المساءابعد الجوال عنك اثناء عملية الشحنلا تستخدم سماعات الرأس/سماعة الأذن لفترة طويلةافضل اوقات النوم من 10م الى 6صلا تستلقي فورا بعد أخذ أدوية ما قبل النوم.لا تستخدم الجوال اذا كانت البطارية منخفضة للحد الأدنىلأن الاشعاعات تصل الى 1000ضعف.