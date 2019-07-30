نصائح للحفاظ علي سلامه الدماغ

W

wael ahmed

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جويلية 2019
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
34
محل الإقامة
تونس
الجنس
ذكر
🌷🌷 نصائح للحفاظ علي سلامه الدماغ 🌷🌷
⏪إستخدم الأذن اليسرى للرد على الهاتف والجوال 📱
⏪… لا تشرب القهوة مرتين في اليوم ☕
⏪… لا تتناول الحبوب الدوائية مع الماء البارد ❄
⏪لا تتناول وجبة كبيرة بعد الساعة الخامسة مساء🍚🍝
⏪قلل من كميات الاغذية الزيتية التي تستهلكها🍟🍔
⏪اشرب الكثير من الماء في الصباح والقليل في المساء 🍶
⏪ابعد الجوال عنك اثناء عملية الشحن🔌📱
⏪لا تستخدم سماعات الرأس/سماعة الأذن لفترة طويلة
⏪ افضل اوقات النوم من 10م الى 6ص 🌝
⏪لا تستلقي فورا بعد أخذ أدوية ما قبل النوم.
⏪لا تستخدم الجوال اذا كانت البطارية منخفضة للحد الأدنى🔌📱 لأن الاشعاعات تصل الى 1000📲 ضعف.
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