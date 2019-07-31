السلام عليكم





تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.



للتذكير:

- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]

- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ



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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط

باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع



بيع موفق....