عرض بيع بيع مبلغ 126$ WEBMONey مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
126.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
WebMoney - ويب موني
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
6,410
النقاط
331
السلام عليكم

متوفر عندب 126$ webmoney للبيع مقابل التحويل في CCP فقط

السعر: 1 $=195دج


الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولةعلي الشاري

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
101
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم


تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق....
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top