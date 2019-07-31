حہٰكہٰم يٰوميٰة

بنت المملكة

بنت المملكة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 أكتوبر 2018
المشاركات
10
النقاط
3
العمر
15
محل الإقامة
المنيعة ولاية غرداية
الجنس
أنثى

اهلا جبت لكم اليوم حكم يومية
وهذا عمل بنصيحة أحد النشطيين في منتدى اللمة الجزائرية
كل الشكر له وهذا لكي نستفيد كلنا

*لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق .........
لا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة ........
*من يهددك بالرحيل اهمس في أذنه.هل تعرف الطرق أم أخبرك به
*لا تعطي الناس أكثر من حقها فالورديموت من كثرة الماء
*من أسباب الهيبة قلة الكلام ........... ومن أسباب الجمال كثرة الابتسام (فكن جميلا دو هيبة )

أرجو لكل من مر على موضوعي أن يضيف حكمة من عنده

# بـ♥̨̥̬̩نتـ♥̨̥̬̩ آإلمـ♥̨̥̬̩مـ♥̨̥̬̩لگ♥̨̥̬̩ة .




 
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