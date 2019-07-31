حہٰكہٰم يٰوميٰة

بنت المملكة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 10
- النقاط
- 3
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- المنيعة ولاية غرداية
- الجنس
- أنثى
اهلا جبت لكم اليوم حكم يومية
وهذا عمل بنصيحة أحد النشطيين في منتدى اللمة الجزائرية
كل الشكر له وهذا لكي نستفيد كلنا
*لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق .........
لا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة ........
*من يهددك بالرحيل اهمس في أذنه.هل تعرف الطرق أم أخبرك به
*لا تعطي الناس أكثر من حقها فالورديموت من كثرة الماء
*من أسباب الهيبة قلة الكلام ........... ومن أسباب الجمال كثرة الابتسام (فكن جميلا دو هيبة )
أرجو لكل من مر على موضوعي أن يضيف حكمة من عنده
# بـ̨̥̬̩نتـ̨̥̬̩ آإلمـ̨̥̬̩مـ̨̥̬̩لگ̨̥̬̩ة .