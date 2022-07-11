كيف يتعامل المعلم مع أول حصة في العام؟

يُعَدُّ اللقاء الأول بين المعلم والدراسين الخطوة الأولى في بناء جسور الثقة بينهم طوال فترة الدراسة، وكذلك هو ما يُعَوِّلُ عليه المعلم في كسر الحاجز النفسي بينهم.



ولأننا دائما نسمع (الانطباع الأول يدوم)، وأحيانا نسمع (الانطباع الأول هو الانطباع الأخير) فإننا نحاول أن نضع أيدي المعلم على بعضِ المهارات المهمة التي يستطيع بها أن يخرج من هذا اللقاء وقد حقق فيه أهدافه المرجوة منه، ومن أهم هذه المهارات:



1-تقديم النفس:

على المعلم في بداية لقائه بالدارسين أن يقدم نفسه بالطريقة المناسبة التي تَبُثُّ الثقة في نفوسهم -بلا إفراط ولا تفريط-، فلا يقدم نفسه بطريقة يشعر منها الدارسون بأنه يَتَعَالَى عليهم، وأنه صاحب العلم الذي لا يضاهيه فيه أحد، وكذلك لا يقدم نفسه بطريقة تفقد ثقة الدراسين فيه، وتهز صورته أمامهم من البداية.



2-التعرف على الدارسين:

وذلك بأن يقدم كل دارس نفسه بالطريقة المناسبة له، ويجب على المعلم في هذه المهارة النظر إلى كل دارس يقدم نفسه، وإظهار الاهتمام به، وعدم الانتقال إلى غيره حتى ينتهي، ويفضل أن ينادي المعلم كل دارس باسمه فيما بعد؛ فهذا مما يترك أطيب الأثر في نفوس الدارسين



3-كسر الحاجز النفسي بين المعلم والدارسين:

وهذا من الأهمية بمكان، ويمكن ذلك عن طريق تهيئة الصف قبل دخول الدارسين ببعض أشكال الزينة التي تشعرهم بالاهتمام بهم والترحاب، وأيضا إعداد بعض أنواع الحلوى لتقديمها لهم في الوقت المناسب، إضافة إلى الابتسامة التي يكون لها مفعول السحر في القلوب.



4-وضع القواعد المنظمة لسير العملية التعليمية:

وفي هذه المهارة لا يفرض المعلم قواعده بصورة مباشرة على الدارسين، وإنما يستعين بهم ليضعوا هم تلك القواعد، وتكون بمثابة الميثاق الذي ينظم سير العملية التعليمية وإدارة الصف.

5-إبراز الهدف العام:

وذلك بعرض الخطوط العريضة لسير العملية التعليمية خلال فترة الدراسة، والهدف المراد تحقيقه في تلك الفترة.



6- التوقعات:

يستمع المعلم لتوقعات الدارسين بعد إبراز الهدف العام، لِيُعَدِّلَ برنامجه الذي أعده بداية -إن استدعى الأمر-؛ ليحقق بقدر المستطاع توقعاتهم بما لا يُخِلُّ بهدفه العام.



7- تعديل طريقة الجلوس:

غالبا سيجد المعلم الدارسين الذين ينتمون لجنسية واحدة يجلسون متجاورين، والأصدقاء يتجمعون في مكان واحد، وحتى يعيد ترتيب طريقة الجلوس بما يتناسب مع طريقة التدريس عليه أن يستخدم فطنته في ذلك ولا يفصلهم ابتداء، وإنما يكون ذلك بعد كسر الحاجز النفسي.

8- توزيع المهام:

يوزع المعلم المهام على الدارسين بما يخدم أهدافه المعدة مُسْبَقًا، وذلك بعد عرض الإرشادات، والتأكد من فهمهم لها، على أن تكون محددة المدة.

9- تقسيم المجموعات:

يقسم المعلم الدارسين إلى مجموعات -إن استدعت المهمة ذلك- بإحدى طرق التقسيم المناسبة لطبيعة الدراسين، ويكون التقسيم إما مقصودا أو عشوائيا حسب المهمة التي سَيُكَلَّفُون بها.



10- التعزيز الإيجابي:

لا ننسى أن طبيعة الإنسان تميل إلى التعزيز والشعور بجدوى ما يفعل؛ ولذلك يجب على المعلم أن يقدم لدارسيه التعزيز المناسب في الوقت المناسب، سواء أكان معنويا أم ماديا، معنويا مثل: أحسنت، ما شاء الله ! ممتاز، أو ماديا: بأن يقدم للدارس حلوى أو هدية عينية أو شيئا مناسبا لطبيعته.



11- ملخص اليوم الدراسي:

في نهاية اليوم الدراسي يقدم المعلم ملخصا سريعا لكل ما دُرِّسَ خلال اليوم؛ ليكون تجميعا وترتيبا لعقل الدارسين، وتثبيتا للمعلومات التي حصلوا عليها، ويكون بمثابة فرصة أخرى لمن شَرَدَ ذِهْنُهُ أثناء الدرس ولم يستطع إدراك ما قُدِّمَ له، إضافة إلى أن ذلك يعطي انطباعا إيجابيا عن المعلم لدى الدارسين بأن عقله منظم ومرتب ومُعد إعدادا جيدا.



12- الختام السار:

كما أن البدايات مهمة وتبني الانطباع الأول، فإن النهايات هي التي تثبت في الذاكرة حتى اللقاء التالي، فعلى المعلم أن يجعل آخر شيء في ذاكرة الدراس سارًّا، يبقى عالقا في ذهنه، منتظرا لقاءه مرة أخرى.



وختاما أقول: على الرغم من أهمية تلك المهارات إلا أنه ربما لا يستطع أن يطبقها كل المعلمين؛ لأسباب مختلفة: بعضها يرجع لطبيعة المعلم نفسه، وبعضها يرجع لطبيعة الدارسين، وبعضها يرجع لطبيعة المكان الذي يُدَرِّسُ فيه المعلم، وبعضها يرجع للإمكانات المتاحة، وبعضها يرجع إلى أسباب أخرى لا يتسع المجال لذكرها.



ولكن مع كل هذا يبقى اللقاء الأول هو أهم اللقاءات التي تجمع بين المعلم والدارس، فعلينا الاهتمام به قدر المستطاع، والخروج به في أفضل صورة ممكنة.



لشخص بتعليم نفسه بنفسه