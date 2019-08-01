عرض بيع متوفر 78 دولار نتلر neteller مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
78.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Neteller - نتلر
B

boukhalfasoheyb

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
509
النقاط
517
العمر
21
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 78 دولار نتلر
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 195 دج
العمولة يتحملها المشتري
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحضة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 

المرفقات

  • 01.PNG
    01.PNG
    150.1 KB المشاهدات: 0
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
102
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق....
 
T

TOUFIKSETIF

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 جانفي 2017
المشاركات
44
النقاط
503
العمر
28
محل الإقامة
SETIF
احجز اخي وارسلي معلومات الدفع
 
T

TOUFIKSETIF

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 جانفي 2017
المشاركات
44
النقاط
503
العمر
28
محل الإقامة
SETIF
الرجاء ارسال معلومات الدفع قبل غلق البريد اليوم 12:00
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top