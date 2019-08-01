kacimo samy
:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 2,105
- النقاط
- 591
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
ربي يتقبل صيامكم وقيامكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 216 دج من 50 اورو الى ما فوق
السعر 1 اورو = 218 دج من 50 اورو الى تحت
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا 215 دج
اقل مبلغ للبيع هو 50 اورو
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
ارسال بعد تأكد من وصول المبلغ
- لا داعي لردود الجانبية
ربي يتقبل صيامكم وقيامكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 216 دج من 50 اورو الى ما فوق
السعر 1 اورو = 218 دج من 50 اورو الى تحت
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا 215 دج
اقل مبلغ للبيع هو 50 اورو
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
ارسال بعد تأكد من وصول المبلغ
- لا داعي لردود الجانبية