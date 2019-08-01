السلام عليكم

ربي يتقبل صيامكم وقيامكم

متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP

السعر: 1 اورو = 216 دج من 50 اورو الى ما فوق

السعر 1 اورو = 218 دج من 50 اورو الى تحت

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا 215 دج

اقل مبلغ للبيع هو 50 اورو

العمولة لا توجد

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- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

ارسال بعد تأكد من وصول المبلغ

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