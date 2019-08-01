ثہٰرثہٰرة الہٰواو... woOoW { الملحق الثالہٰث }

الہٰوردة الہٰسہٰوداء
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 18 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 5,829
- النقاط
- 351
- محل الإقامة
- batna
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاتهفي انتظار مشاركاتكم
مرحبا بكم أعضاء اللمة الكرام
اتمنى أن تكونو بخيرْ وعافية
هنا سيكون الملحق الثالث لموضوع
ثہٰرثہٰرة الہٰواو
woOoW
( هذا الموضوع للوآو فقط ليس موضوعا لدردشة من فضلكم
سيغلق الموضوع حالما لم تتبعو قوانينه )
و
لقد كتبت من الحنين قصائدا ً فترنمّ الطير المحبُ رخـــــــــــيما
مرحبا بكم أعضاء اللمة الكرام
اتمنى أن تكونو بخيرْ وعافية
هنا سيكون الملحق الثالث لموضوع
ثہٰرثہٰرة الہٰواو
woOoW
( هذا الموضوع للوآو فقط ليس موضوعا لدردشة من فضلكم
سيغلق الموضوع حالما لم تتبعو قوانينه )
و
لقد كتبت من الحنين قصائدا ً فترنمّ الطير المحبُ رخـــــــــــيما