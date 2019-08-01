ثہٰرثہٰرة الہٰواو... woOoW { الملحق الثالہٰث }

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

مرحبا بكم أعضاء اللمة الكرام

اتمنى أن تكونو بخيرْ وعافية



هنا سيكون الملحق الثالث لموضوع

ثہٰرثہٰرة الہٰواو

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لقد كتبت من الحنين قصائدا ً فترنمّ الطير المحبُ رخـــــــــــيما

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