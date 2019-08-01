ثہٰرثہٰرة الہٰواو... woOoW { الملحق الثالہٰث }

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

:: عضو بارز ::
إنضم
18 سبتمبر 2015
المشاركات
5,829
النقاط
351
محل الإقامة
batna
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكم أعضاء اللمة الكرام
اتمنى أن تكونو بخيرْ وعافية

هنا سيكون الملحق الثالث لموضوع
ثہٰرثہٰرة الہٰواو
woOoW


( هذا الموضوع للوآو فقط ليس موضوعا لدردشة من فضلكم
سيغلق الموضوع حالما لم تتبعو قوانينه )


و
لقد كتبت من الحنين قصائدا ً فترنمّ الطير المحبُ رخـــــــــــيما
في انتظار مشاركاتكم
 
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