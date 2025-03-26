ثہٰرثہٰرة الہٰواو... WoOoW { الملحق الرابع }

حاتم خليفة
:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
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- نقاط التفاعل
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- النقاط
- 416
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- ولاية بسكرة
- الجنس
- ذكر
ثہٰرثہٰرة الہٰواو... WoOoW
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكم أعضاء اللمة الكرام
هنا سيكون الملحق الجديد القديم لموضوع
ثــرثــرة الـــــــواو WoooW
هذا الموضوع طرحوه سابقا الأعضاء القدامى
هنا سيكون الملحق الجديد القديم لموضوع
ثــرثــرة الـــــــواو WoooW
هذا الموضوع طرحوه سابقا الأعضاء القدامى
تنبيه للأعضاء الجدد (هذا الموضوع للوآو فقط ليس موضوعا لدردشة من فضلكم)
إقتباسات _ أشعار _ أقوال _ كتابات
المهم كتاباتكم تبدأ بحرف الواو
و
يبقى الأمل بالله كبيرا
في انتظار مشاركاتكم