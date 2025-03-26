  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

ثہٰرثہٰرة الہٰواو... WoOoW { الملحق الرابع }

حاتم خليفة

حاتم خليفة

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أوفياء اللمة
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ثہٰرثہٰرة الہٰواو... WoOoW

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

مرحبا بكم أعضاء اللمة الكرام

هنا سيكون الملحق الجديد القديم لموضوع
ثــرثــرة الـــــــواو WoooW

هذا الموضوع طرحوه سابقا الأعضاء القدامى


تنبيه للأعضاء الجدد (هذا الموضوع للوآو فقط ليس موضوعا لدردشة من فضلكم)


إقتباسات _ أشعار _ أقوال _ كتابات

المهم كتاباتكم تبدأ بحرف الواو

و

يبقى الأمل بالله كبيرا

في انتظار مشاركاتكم
 
قال إلياس:
كلمات من ذهب سلمت يمناك
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شكرا خويا إلياس والله يحفظك

هذا الموضوع قديم حبيت نرجعوا للنور من جديد، أنتظر إبداعاتك
 
 

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