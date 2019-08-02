*◎ عَشْر ذُو الحِجَّة ◎*



*❈ قَالَ الله تعالى:

*﴿وَالفَجْـرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْـرٍ (٢)﴾ [الفجر ١-٢].*



*❉ قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ:

« والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف ».

*❒ تفسير القرآن العظيم ❪٤/ ٥٣٩-٥٤٠❫.*





*❉ كَانَ سَعِيدْ ابْنُ جُبَيْر -رَحِمَهُ الله-:

«إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه».

*❒ الشعب للبيهقي ❪٣٧٥٢❫.*





*❉ قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر -رَحِمَهُ الله-:

« والذي يظهر أنَّ السبب في امتياز عشر ذي الحجّة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي: الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، ولا يأتي ذلك في غيره ».

*❒ فتح الباري ❪٤٦٠/٢❫.*





*قَالَ العَلّامَة العُثَيْمِينْ -رَحِمَهُ الله-:

«والعجب أنّ الناس غافلون عن هذه العشر تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل لكن في عشر ذي الحجة لا تكاد تجد أحدا فرق بينها وبين غيرها، ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام العشرة إحياء لما أرشد إليه النبي ﷺ من الأعمال الصالحة، فإنه على خير عظيم».

*❒ مجموع الفتاوى ❪٣٧/٢١❫. ​