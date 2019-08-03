حصيلة مقاومة المجاهد الأمير عبد القادر



في بحثي عن الأمير عبد القادر وجدت أنه حارب فرنسا مدة 17 سنة و هو شاب صغير.. و خاض 116 معركة ضد 122 جنرال و 16 وزير حرب و 5 من أبناء الملك لويس فليب..



قَتَل هو و جيشه في معركة المقطع وحدها 1500 فرنسي..

عدد قتلى الجيش الفرنسي في مواجهاته من سنة 1831 إلى 1848.. يعني فترة مقاومة الأمير عبد القادر و هي الأطول أطول حتى من حرب التحرير الكبرى كبد حسب شهادة فرنسا 97070 قتيلا..



عدد ما خسره الجيش الفرنسي إبان ثورة نوفمبر.. أي خلال السبع سنوات هو

23000 قتيلا

.. عدد ما خسرته فرنسا في باقي الثورات المتفرقة هو

20000

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بعبارة أخرى.. الأمير عبد القادر قتل من الفرنسيين ضعف ما قتله باقي الجزائريين مجتمعين..

