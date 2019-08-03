حصيلة مقاومة المجاهد الأمير عبد القادر

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
10
النقاط
3
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
اتل.jpg

في بحثي عن الأمير عبد القادر وجدت أنه حارب فرنسا مدة 17 سنة و هو شاب صغير.. و خاض 116 معركة ضد 122 جنرال و 16 وزير حرب و 5 من أبناء الملك لويس فليب..

قَتَل هو و جيشه في معركة المقطع وحدها 1500 فرنسي..
عدد قتلى الجيش الفرنسي في مواجهاته من سنة 1831 إلى 1848.. يعني فترة مقاومة الأمير عبد القادر و هي الأطول أطول حتى من حرب التحرير الكبرى كبد حسب شهادة فرنسا 97070 قتيلا..

عدد ما خسره الجيش الفرنسي إبان ثورة نوفمبر.. أي خلال السبع سنوات هو 23000 قتيلا.. عدد ما خسرته فرنسا في باقي الثورات المتفرقة هو 20000..
بعبارة أخرى.. الأمير عبد القادر قتل من الفرنسيين ضعف ما قتله باقي الجزائريين مجتمعين..

بقلم شريف معمري.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top