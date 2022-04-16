درس العالم الثالث بين تراجع الاستعمار التقليدي و استمرار حركات التحرر ثالثة ثانوي اداب و فلسفة

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ









مذكرة تحضير درس العالم الثالث بين تراجع الاستعمار التقليدي واستمرار حركات التحرر في التاريخ للسنة الثالثة ثانوي



الكفاءة القاعدية : أمام وضعيات اشكالية تعكس ظاهرة تطور العالم الثالث ما بين 1945- 1989 ، يكون المتعلم قادرا على

 دراسة ظاهرة التحرر باستغلال السندات المتنوعة ذات الدلالة .

الوحدة التعلمية الثالثة : تطور العالم الثالث ما بين 1945 – 1989

الوضعية التعلمية الاولى : العالم الثالث بين تراجع الاستعمار التقليدي واستمرار حركات التحرر



الكفاءات المستهدفة :

• الايمان بالكفاح المسلح كوسيلة فعالة لتحقيق الحرية والانعتاق

• يوقع مواقع حركات التحرر موضوع الدراسة

• يربط أحداث معلمية بتواريخها ويبرز انعكاساتها

• يفهم خطورة الظاهرة الاستعمارية ووسائلها الجديدة

• ادراك مدى اهمية الوعي الوطني في رفض الاستعمار والتطلع للسيادة

الاشكالية :

عرف العالم بعد نهاية ح ع 2 ، حركات تحررية واسعة ، أدت الى تراجع الاستعمار التقليدي في العالم الثالث ، مستفيدة من الدعم السوفييتي كقوة موازية زمن الحرب الباردة ، وبتفكك المعسكر الشرقي ،انفردت القوى الغربية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية ، بتقرير مصير العالم الثالث ، لاستعادة نفوذها وهيمنتها ودعم حلفائها ، في ظل نظام دولي جديد يكرس التبعية والهيمنة والتواطؤ ، كما هو الحال في فلسطين الضحية عبر شعار الحرية والديمقراطية .







I .مفهوم الحركة التحررية :



 نضال سياسي أو مسلح للدلالة عن رفض الشعوب للاستعمار بشتى أشكاله والانظمة العميلة ، اشتدت بعد الحرب ع 2 .





II. دوافع وظروف الحركة التحررية :

أ/الداخلية :

• السياسة الاستعمارية التعسفية (قمع + كبت الحريات + مصادرة)

• تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (بطالة + فقر....)

• ظهور نخبة وطنية واعية أطرت الجماهير (غاندي ، مصالي الحاج ، هوشي منه )

• مشاركة شباب المستعمرات في الحرب ع 2 واكتسابه للخبرة العسكرية

ب/ الخارجية :

• وثيقة الميثاق الاطلسي 1941

• تراجع وانكسار القوى الاستعمارية التقليدية بعد الحرب ع 2

• ظهور هيئات عالمية واقليمية تساند حق الشعوب في تقرير مصيرها ، مثل هيئة الامم ، ح ع الانحياز

• الحرب الباردة ودعم السوفييت لحركات التحرر







III. الخصائص والمميزات العامة والخاصة للحركات التحررية "

أ/المميزات العامة :

• الشمولية ، اي انتشارها في جميع المستعمرات ، في الجنوب الجغرافي

• التضامن والحقد المشترك ضد الاستعمار والانظمة العميلة

• الاصرار برفض الحلول الجزئية والشكلية

• التزامن التاريخي ، أي ظهورها بعد الحرب ع 2

• ثورات شعبية وليست طبقية

• ثورات وطنية قومية

• اعتمادها الاسلوبين السياسي والمسلح أو الممزوج

• سببها الظلم والتعسف وهدفها الحرية والتحرر – وحد الظروف والاهداف –

ب/المميزات الخاصة :

• اختلاف الهدف ، تصفية استعمار في الجزائر ، وضد العمالة الاجنبية في كوبا

• الكفاح المسلخ لدى الشعوب الاسلامية يعتبر واجبا دينيا مقدسا – الجهاد –

• اختلاف اسلوب الكفاح ، مسلح في الجزائر والفيتنام ، سياسي في الهند

• اختلاف تاريخ الاستقلال من بلد الى اخر ، سوريا ولبنان والاردن بعد الحرب ع 2 مباشرة 1946 ومنها ما تأخر الى ما بعد الستينات كالجزائر 1962 .

ج/اهداف الكفاح التحرري :

• انهاء الوجود الاستعماري

• تحقيق الاستقلال السياسي والسيادة الوطنية

• القضاء على الانظمة العميلة الحامية للمشاريع الامبريالية الغربية ، كما في الصين 1949 بقيادة ماو تسي تونغ و مصر 1952 بقيادة ع الناصر ، وفي كوبا 1959 بقيادة كاسترو .

• تكتلها في اطار حركة عدم الانحياز1961 ، لصيانة استقلالها والدفاع عن مصالحها

• العمل على تحقيق تنمية شاملة للقضاء على مخلفات الاستعمار ، والخروج من التبعية والتخلف .





I. 4. تنوع أساليب وخصائص الكفاح التحرري :



4. 1/ اساليب الكفاح التحرري :



اسلوب الكفاح المسلح اسلوب الكفاح السياسي اسلوب المزج بين المسلح والسياسي

 الهند الصينية 46- 1954

 الجزائر 54- 1962  الهند 1947

 غانا 1957  تونس 53-1956

 المغرب 53 - 1956



4. 2/ نماذج من حركات التحرر :

أ/اسيا :

 الهند الصينية 46 – 1954 "

مستعمرة فرنسية منذ العام 1858 الى غاية 1940 ، خضعت بعدها للاحتلال الياباني 40- 1945 تحت شعار اسيا للأسيويين، قاد النضال حركة الفيات منه ( رابطة استقلال الفيتنام VIET MINH ،1941) بزعامة هوشي منه –HOCHI MINH لمقاومة الاحتلال الياباني .

قسمت الفيتنام بموجب مؤتمر بوتسدام 1945 الى قسمين ، شمال خاضع للصين وجنوب خاضع لبريطانيا يفصل بينهما خط العرض 17 ° ، بعد الحرب ع 2 حاولت فرنسا استعادة مستعمراتها في الهند الصينية ، فاصطدمت بمعارضة هوشي منه ، الذي اعلن تشكيل حكومة ثورية في الشمال عاصمتها هانوي في 02- 07 سبتمبر 1945 ، نالت الاعتراف الصيني السوفييتي ،في مقابل تشكيل فرنسا لحكومة مناوئة في الجنوب بقيادة باوداي ، نالت الاعتراف البريطاني الامريكي ، اندلعت الحرب بين فرنسا وهوشي منه بين 1946 الى جويلية 1954 ، وأنتهت بهزيمة فرنسا في معركة ديان بيان فو–DIEN BIEN PHUبتاريخ 07 ماي 1954 بقيادة الجنرال جياب .

بعد الهزيمة اضطرت فرنسا الى الانسحاب وتمت الدعوة الى عقد مؤتمر جنييف في 20 جويلية 1954 .



 مؤتمر جنيف 20 جويلية 1954 : بحضور السوفييت ، الصين ، الفيتنام الشمالية ، الفيتنام الجنوبية ، فرنسا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الامريكية ، كمبوديا ، اللاوس

 قرارات المؤتمر :

- توقيف القتال وانسحاب فرنسا

- تقسيم الفيتنام الى شمالية وجنوبية يفصل بينهما خط العرض 17 °

- اجراء استفتاء حول الوحدة العام 1956

- استقلال كمبوديا واللاوس .

 التدخل الامريكي 64- 1973 :

عارضت الولايات المتحدة الامريكية قرارات المؤتمر ، وكانت ترمي الى ملء الفراغ الفرنسي والتصدي للشيوعية في المنطقة ، فأقدمت على الاطاحة ب باوداي وتنصيب الجنرال دييم عام 1955 ، وأصبح التواجد العسكري الامريكي عمليا بدءا من أوت 1964 ، واصطدمت بجبهة التحرير الوطنية --VIET CONG- في مواجهة دييم العميل ، طبقت اجراءات عسكرية مختلفة اخطرها سياسة الفتنمة VIETNAMISATION للرئيس نيكسون – حرب أهلية عبر دعم الجنوب ماديا وعسكريا دون مشاركة بشرية امريكية ،وانتهت الحرب بانسحاب الولايات المتحدة الامريكية وتوقيع معاهدة الانسحاب في 27 جانفي 1973 وتم توحيد شطرا الفيتنام في 30 افريل 1976 .





 خصائص الحركة التحررية الفيتنامية :

• جمعت الاسلوبين المسلح والسياسي – رابطة استقلال الفيتنام

• واجهت أعتى قوة استعمارية وهي فرنسا والولايات المتحدة الامريكية والحقت بهما الهزيمة

• كانت ضد العمالة الاجنبية – باوداي + دييم

• تأثيرها الكبير على كمبوديا واللاوس

• تحول الفيتنام الى قطب نشط في الاسرة الشيوعية

 الحركة التحررية في الهند :





محمية بريطانية منذ العام 1857 ، قاد النضال فيها حزبا المؤتمر الوطني الهندي بزعامة غاندي ، طالب بطرد الانجليز ورفض التعامل معهم ، والرابطة الاسلامية بزعامة محمد علي جناح .

 انتهج غاندي اسلوب المقاومة السياسية " لا خوف ولا عنف " عبر المقاطعة الاقتصادية والادارية والعصيان المدني والمظاهرات ، واستمر النضال بعد اعتقال غاندي مع الزعيم نهرو ، واضطرت بريطانيا بعد فشل محاولتها احداث التفرقة العرقية والطائفية بين الهندوس والمسلمين على الانسحاب واستقلت الهند في 15 اوت 1947 .

 و أبرز خصائصها نذكر : - ابراز شخصية الزعيم غاندي - مقاومة سياسية قادها حزب المؤتمر الوطني الهندي - اعتماد العصيان المدني والاضرابات والمقاطعة * لا خوف ولا عنف * - تقسيم الهند الى دولتين ، الهند والباكستان التي انقسمت بدورها الى غربية وشرقية تعرف باسم البنغلاديش .

ب/ افريقيا :



 الحركة التحررية في مصر 23 جويلية 1952 "

 ثورة ضد العمالة الاجنبية الممثلة في نظام الملك فاروق ، قام بها الضباط الاحرار بقيادة ج ع الناصر في 23 جويلية 1952 ، لتغيير أوضاع مصر والمصريين .

 تتلخص أسبابها في : - استمرار الاحتلال البريطاني بعد معاهدة 1936 - استبداد القصر وفساد الحكم - هزيمة العرب في حرب 1948 ضد اسرائيل بسبب الاسلحة الفاسدة – تردي اوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الطبقية – سيطرة الاقطاعين على الاراضي - انتشار موجات التحرر وانتصار الثورة الصينية 1949 .

 حققت انجازات داخلية وخارجية معتبرة أبرزها :

• القضاء على الملكية واعلان الجمهورية 1953

• توقيع معاهدة الجلاء البريطاني العام 1953 ومنح الاستقلال للسودان 1956

• بناء السد العالي وتأميم قناة السويس 1956

• ازالة الفوارق الطبقية ونشر التعليم وسن قانون الاصلاح الزراعي

• دعم حركات التحرر كالجزائر ومحاربة التوسع الصهيوني

• المساهمة في تأسيس حركة ع الانحياز 1961 ومحاربة سياسة الاحلاف العسكرية كحلف بغداد 1955 ومشروع ايزانهاور ، مما عرضها للعدوان الثلاثي 1956 والهجوم الاسرائيلي 1967

 وأبرز خصائص الثورة المصرية نذكر " - اعتماد الاسلوب العسكري للإطاحة بنظام الملك فاروق العميل للإنجليز من طرف الضباط الاحرار – تطبيق النظام الاشتراكي ومباشرة سياسة التأميم لتحقيق السيادة الكاملة قناة السويس 26 جويلية 1956 - دعم الحركات التحررية في العالم الثالث كالجزائر وفلسطين .



 الحركة التحررية في الجزائر 54- 1962 "

 اعظم ثورات العالم المعاصر لخصوصياتها ومميزاتها التي ميزتها عن غيرها من الثورات ، سببها الظلم والتعسف والرغبة في اعادة بعث الدولة الجزائرية .

 أبرز خصائصها نذكر :

• مقاومة سياسية عسكرية ثقافية

• ذات بعد شعبي وضمت مختلف الشرائح الاجتماعية

• ذات قيادة جماعية

• طويلة المدة وذات فاتورة بشرية ثقيلة

• أولى الثورات التي أفشلت السياسة الاستيطانية الاوربية خارج أوربا

• تأكيد مبدأ ما أوخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة

• اثبتت حتمية الانتصار على الاستعمار امام ارادة الشعوب التواقة للحرية

• ذات طابع اسلامي

• التخلص من قيود الاستعمار ومواصلة ثورة البناء والتعمير .

ج /امريكا اللاتينية :

 الحركة التحررية في كوبا "

 خضعت كوبا بعد تحررها من الاسبان ، تحت الهيمنة الامريكية ، في ظل نظام ديكتاتوري وعميل ، يمثله جون باتيستا ، الذي حول كوبا الى مستعمرة أمريكية

 قاد الثورة الزعيم فيدال كاسترو بمعية الثائر العالمي أرنستوا شي غيفارا ، نجحا في الاطاحة بنظام باتيستا ودخول العاصمة هافانا في 08/ 01/ 1959 .

 ابرز نتائج وخصائصالثورة نذكر :

• اعتماد الاسلوب العسكري للإطاحة بالعميل باتيستا

• ثورة شعبية ذات توجه شيوعي وضد العمالة للأجنبي والنفوذ الامريكي

• تحول كوبا الى دولة شيوعية

• تأميم الشركات الامريكية

• اصدار قانون الاصلاح الزراعي وانشاء التعاونيات

• اتباع سياسة عدم الانحياز

• دعم الحركات التحررية في المنطقة مثل السلفادور ونيكارغوا

• تدعيم علاقاتها بالمعسكر الاشتراكي خاصة الصين وروسيا







V.من كفاح التحرر الى ترتيبات ما بعد الاستقلال :

هل انتهت الظاهرة الاستعمارية ، بحصول المستعمرات على استقلالها السياسي ؟

الاستعمار المقنع احد أشكال الهيمنة الجديدة ، لاستعادة النفوذ المترجم في "





أ/ الكومنولث " TH LAEWNOMMOCاو رابطة الشعوب الناطقة بالإنجليزية – المستعمرات البريطانية السابقة – تأسست العام 1931 بموجب قانون وستمنستر، تضم المستعمرات البريطانية ، عدد أعضائها 54 دولة ،مقرها لندن ، ظاهرها تعاون وباطنها نفوذ واستعمار جديد .

 تتلخص أهدافها المعلنة في :

 تحقيق الامن والسلم الدوليين

 ترقية حقوق الانسان والديمقراطية

 المساواة بين الاجناس ومحاربة الميز العنصري

 تحقيق التنمية المستدامة

 تتلخص أهدافها الخفية في :

 نهب الموارد والمحافظة على الاسواق الخارجية

 فرض اللغة والثقافة الانجليزية

ب/ انشاء حلف بغداد 1955 : لاحتواء منطقة الشرق الاوسط ( العراق ، ايران ، تركيا ، الباكستان ، مصر ، سوريا ) وفرض التبيعة عليها في طل سياسة الاستقطاب الدولي



ج / مشروع ايزانهاور 1957 ، لاستقطاب دول الشرق الاوسط عبر مساعدتها ماليا واقتصاديا .



ه / الفرنكفونية " FRANCOPHONIE ، او رابطة الشعوب الناطقة بالفرنسية

 تأسست بتاريخ 20 مارس 1970 ، تضم المستعمرات الفرنسية السابقة ، عدد أعضائها 68 دولة - باستثناء الجزائر - مقرها باريس ،ظاهرها تعاون وباطنها نفوذ واستعمار جديد .

 تتلخص أهدافها المعلنة في :

 التعاون الثقافي بين أعضائها

 ترقية حقوق الانسان والديمقراطية

 التعاون الاقتصادي ومساعدة الدول الفقيرة

 تتلخص أهدافها الخفية في :

 نهب الموارد والمحافظة على الاسواق الخارجية

 فرض اللغة والثقافة الفرنسية

 تكريس النفوذ السياسي والاقتصادي لفرنسا.





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