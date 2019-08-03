【اربع اطعمه تسبب جفاف وخشونه الشعر】

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

:: عضو بارز ::
إنضم
18 سبتمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
batna
الجنس
أنثى


🍥 الشعر مثله مثل أي عضو من أعضاء الجسم يحتاج إلى الغذاء المتوازن في عناصره المختلفة ويوجد بعض العناصر الغذائية التي لها أهمية خاصة لصحة ومتانة وجمال الشعر 💚💦ونقص هذه العناصر يسبب مشاكل عديدة للشعر🙍🏻 لذا ندعوك إلى تجنّب أربع أطعمة تسبّب الجفاف والخشونة للشعر وتضرّه، وهي :

🍥 السكر : إبتعدي عن تناول السكر والحلويات فهي تعمل على امتصاص البروتين الضروري لبناء شعر حيوي كما يقلّل مـטـہ‘❥")✿💛♊ مستوي فيتامين " E " الذي يحتاجه بشدة💪🏼 لكن هذا لا يعني بالطبع أن تقاطعي السكر تماماً بل فقط عليكِ الحدّ مـטـہ‘❥")✿💛♊ تناوله أو إستبداله بمصادر السكر الطبيعية كالفاكهة والخضار🌵
🍥 الملح : إضافة الملح للأطعمة يمنحها مذاقاً لذيذاً ولكن لا بد مـטـہ‘❥")✿💛♊ الإعتدال في تناوله على الرغم مـטـہ‘❥")✿💛♊ الطعم الرائع الذي يضيفه للأطعمة المتنوعة😋 فقد أثبتت الدراسات أن الصوديوم الزائد يتسبّب بتساقط الشعر وأذيته فإذا أردتِ المحافظة على صحة شعركِ وجسمكِ إبتعدي عن تناول الملح بكثرة🚶‍♀️💔
🍥 الدقيق الأبيض : تتجنّب العديدُ مـטـہ‘❥")✿💛♊ السيدات تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ولكن ليس لأنهن يقلقن على صحة شعرهن وحسب بل مـטـہ‘❥")✿💛♊ أجل عدم زيادة الوزن أيضاً💗🐱أو مـטـہ‘❥")✿💛♊ أجل آلام المفاصل لكن ما لا تعرفونه أن الأطعمة النشوية تتسبب بتساقط الشعر وجعله يبدو رقيقاً وهشاً☹ فإذا كنتِ مـטـہ‘❥")✿💛♊ محبي المكرونة والخبز والكعك وغيرها من النشويات عليكِ إعادة النظر في إستهلاكها بكثرة مـטـہ‘❥")✿💛♊ أجل أن تمتلكي شعر جميل ومتميز😍🙉
🍥 المشروبات الغازية : يصعب على الكثيرين التخلّي عن الصودا وخاصة مع وجبة الغذاء 💙حيث يعتبرونها عنصراً أساسياً في وجبة غذائهم لكن إذا ما توقفنا قليلاً لننظر سنرى أن الصودا تحتوى على كمية مـטـہ‘❥")✿💛♊ السكر المصنع والمحليات الصناعية التي تساهم في جفاف شعركِ وهشاشته وتدميره🎍🦄
اتمنــى تستفادون م̷ـــِْט الي قدمتهۂ💙👄
#انتِ_جميله_كوني_انيقه سيدتي
 
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