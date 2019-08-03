【اربع اطعمه تسبب جفاف وخشونه الشعر】

الہٰوردة الہٰسہٰوداء
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الشعر مثله مثل أي عضو من أعضاء الجسم يحتاج إلى الغذاء المتوازن في عناصره المختلفة ويوجد بعض العناصر الغذائية التي لها أهمية خاصة لصحة ومتانة وجمال الشعر ونقص هذه العناصر يسبب مشاكل عديدة للشعر لذا ندعوك إلى تجنّب أربع أطعمة تسبّب الجفاف والخشونة للشعر وتضرّه، وهي :
السكر : إبتعدي عن تناول السكر والحلويات فهي تعمل على امتصاص البروتين الضروري لبناء شعر حيوي كما يقلّل مـטـہ‘❥")✿ مستوي فيتامين " E " الذي يحتاجه بشدة لكن هذا لا يعني بالطبع أن تقاطعي السكر تماماً بل فقط عليكِ الحدّ مـטـہ‘❥")✿ تناوله أو إستبداله بمصادر السكر الطبيعية كالفاكهة والخضار
الملح : إضافة الملح للأطعمة يمنحها مذاقاً لذيذاً ولكن لا بد مـטـہ‘❥")✿ الإعتدال في تناوله على الرغم مـטـہ‘❥")✿ الطعم الرائع الذي يضيفه للأطعمة المتنوعة فقد أثبتت الدراسات أن الصوديوم الزائد يتسبّب بتساقط الشعر وأذيته فإذا أردتِ المحافظة على صحة شعركِ وجسمكِ إبتعدي عن تناول الملح بكثرة
الدقيق الأبيض : تتجنّب العديدُ مـטـہ‘❥")✿ السيدات تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ولكن ليس لأنهن يقلقن على صحة شعرهن وحسب بل مـטـہ‘❥")✿ أجل عدم زيادة الوزن أيضاًأو مـטـہ‘❥")✿ أجل آلام المفاصل لكن ما لا تعرفونه أن الأطعمة النشوية تتسبب بتساقط الشعر وجعله يبدو رقيقاً وهشاً فإذا كنتِ مـטـہ‘❥")✿ محبي المكرونة والخبز والكعك وغيرها من النشويات عليكِ إعادة النظر في إستهلاكها بكثرة مـטـہ‘❥")✿ أجل أن تمتلكي شعر جميل ومتميز
المشروبات الغازية : يصعب على الكثيرين التخلّي عن الصودا وخاصة مع وجبة الغذاء حيث يعتبرونها عنصراً أساسياً في وجبة غذائهم لكن إذا ما توقفنا قليلاً لننظر سنرى أن الصودا تحتوى على كمية مـטـہ‘❥")✿ السكر المصنع والمحليات الصناعية التي تساهم في جفاف شعركِ وهشاشته وتدميره
اتمنــى تستفادون م̷ـــِْט الي قدمتهۂ
#انتِ_جميله_كوني_انيقه سيدتي