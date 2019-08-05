شتان بين لاعب الجلد المنفوخ وصاحب العقل المفتوح

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

كما هو معلوم فاز المنتخب الوطني لكرة القدم مؤخرا بكأس افريقيا للأمم
وبهذا التتويج الكبير والغير مسبوق فرح الشعب فرحا عضيما وخرج للشارع عن بكرة ابيه
هناك من نسيى هموم الحياة ومنغصاتها من شدة الفرح
وهناك من زال عنه الضغط وتنفس الصعداء بعد حل عقدة اسمها الفوز خارج الديار عمرها سنين طويلة
وهناك من اصبه المرض سواء سكر او ضغط شرايين من جراء الفرحة المبالغ فيها وهناك وفيات حتى
بعد عوده أعضاء المنتخب الى ارض الوطن وعوده النازحين الى الوارع لبيوتهم
بدأت حملة االتكريمات وإعطاء الهدايا والعطايا للاعبين والطاقم المرافق كل عاى حدا
وكانت قيمة الهدايا والعطايا قيمة جدا لدرجة انها استفزت بعض الفئات من المجتمع
كالمثقفين وحفضة القرآن والفنانين والكتاب والشعراء وحتى المخترعين
منهم الدكتور *طارق ثابت*من جامعة باتنة1 يقول انه في سنة2002 فاز في مصر بارفع جائزة دولية في الشعر
كرم في مصر لكنه لما عاد اى ارض الوطن كرم بلوحة كارتونيه لا تساوي قيمة الجهد المبذول
وفي السياق ذاته قال الدكتور مبروك دريدي: “فزت بجائزة الشارقة للإبداع في الرواية عام 2016 وجائزة الطيب صالح العالمية 2018 في الدراسات النقدية… وسافرت وعدت مكرما.. ولم يهنئني أحد من الرسميين ولو رئيس قسم بجامعتي..”.

وعبر الدكتور إبراهيم مصطفى الحمد عن همومه في هذا الجانب قائلا: “أنا أيضا حصلت عام 2014 على وسام جمهورية تركمانستان عن ترجمتي لكتاب شاعرهم الرمز مخدوم قولي، ولكن لم يستقبلني أي مسؤول، حتى جامعتي لم تقدم لي تكريما على ذلك، وفي السياقات أن من يحصل على تكريم على مستوى عال في دولة أخرى يجب أن تكرمه دولته على المستوى نفسه”. من جانب آخر علق الدكتور أحسن تليلاني من جامعة سكيكدة على المفارقة بين أصحاب القلم وجماعة القدم قائلا: “مبارك للاعبي المنتخب الوطني كل هذه التكريمات، ولكنني ألفت 20 كتابا، ونلت درجة بروفيسور، ولم يكرمني أحد، فاللهم لا حسد”.

وهؤلاء على سبيل المثال فقط ومنهم كثيرون

السؤال المطروح
مادام لاعب الكرة استحق التكريم المناسب واللذي يليق به لانه شرف الوطن وافرح الشعب
الا يستحق حامل كتاب الله تكريما يايق به
الا يستحق احد الدكاتره المذكورين سلفا تكريما يليق به
الا يستحق كل من شرف الوطن والدين تكريما يليق به
ام ان التكريم يقتصر على من افرح الشعب فقط
اليس هذا اجحافا في حق الكثيرين
اليكم الخط


#sami44
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
114
النقاط
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العمر
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محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
اولا مشكور اخي على الموضوع و المعلومات التي يحتويها...
ثانيا: ليس لان حامل كتاب الله لا يكرم فهذا يعني انه غير مهتم به.....انما الامر ان الله اراد ان يكافئه بشيء ينفعه في الاخرة و ليست جائزة تبقى في الدنيا بعد رحيله...بل اعطاه سبحانه و تعالى شيئا يأخذه معه الى العالم الاخر.....طبعا بغض النظر عن فائدة الجائزة المادية...
مشكور مرة ثانية!!!!
Thank you a lot.
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,996
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال كاجومي هيغوراشي:
اولا مشكور اخي على الموضوع و المعلومات التي يحتويها...
ثانيا: ليس لان حامل كتاب الله لا يكرم فهذا يعني انه غير مهتم به.....انما الامر ان الله اراد ان يكافئه بشيء ينفعه في الاخرة و ليست جائزة تبقى في الدنيا بعد رحيله...بل اعطاه سبحانه و تعالى شيئا يأخذه معه الى العالم الاخر.....طبعا بغض النظر عن فائدة الجائزة المادية...
مشكور مرة ثانية!!!!
Thank you a lot.
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لا شكر على واجب
ما قلته صحيح لكن القصد ليس هنا
اعرف ان حافظ القرآن يبتغي وجه الله بعمله هذا الكاتب يبتغي العمل الانساني وإثراء الرصيد والشاعر يبتغي التوغل بين سطور اللغه والتلاعب بالكلمات واتمام الديوان والدكتور يبتغي العمل الانساني وإثراء المسيره
والمخترع يبتغي التقدم والتفرد بالحصري
كل في مجاله لكن لما يتعلق الامر بالمنافسة الدولية في اعلى مستوى كل هؤلاء اللذين ذكرتهم يلتقون في هدف اخر غير اهدافهم الشخصية وهو تشريف الوطن وإعلاء الراية
اذا عادو الى وطنهم يتمنو التفاتة من السلطات كالتكريم وجزيل العطاء
حتى وان كان الشخص لا يريد ذالك
من الاجدر ان تكون المساواه او الترك من المخجل ان نجزل العطاء ونكرم ونعترف بمغني ولا نعترف بكاتب شرف الوطن في الخارج ومن المخجل ان يستقبل الشعب والرسميين فريق الكرة ونتجاهل نابغة في النحو او غير ذالك
مشكورة عبير على إثراء انقاش
 
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