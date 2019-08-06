¤فوائد القرنفــــــل المذهلة

امضغ حبة قرنفل صباحاً واجعلها في فمك طويلا ومص مائها على مهلك… وتحمل طعمها بالبداية وبعدها راح تشوف شي عجيب مع الوقت…1-ذاكرة قوية فتاكة2-قلب حديد3-صدرك نظيف لا سعال ولا كحة ولا بلغم4-مفاصلك ممتازة وحركة روووعة5-تنظيف للبطن والمعدة من الجراثيم والبكتيريا6-فمك نظيف ورائحة جميلة7-مافي مشاكل في الكبد والطحال والكليتين8-مقوي للنظر ويذهب غواش العين9-يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين10-يخفض نسبة السكر والضغط العالي .11..لاترحلايها العضو الكريم انت من أنشط الاعضاءمع تحياتي