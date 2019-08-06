¤فوائد القرنفــــــل المذهلة

wael ahmed
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 جويلية 2019
- المشاركات
- 11
- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- تونس
- الجنس
- ذكر
امضغ حبة قرنفل صباحاً واجعلها في فمك طويلا ومص مائها على مهلك… وتحمل طعمها بالبداية وبعدها راح تشوف شي عجيب مع الوقت…
1-ذاكرة قوية فتاكة
2-قلب حديد
3-صدرك نظيف لا سعال ولا كحة ولا بلغم
4-مفاصلك ممتازة وحركة روووعة
5-تنظيف للبطن والمعدة من الجراثيم والبكتيريا
6-فمك نظيف ورائحة جميلة
7-مافي مشاكل في الكبد والطحال والكليتين
8-مقوي للنظر ويذهب غواش العين
9-يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين
10-يخفض نسبة السكر والضغط العالي .
11..لاترحل
ايها العضو الكريم انت من أنشط الاعضاء
مع تحياتي
1-ذاكرة قوية فتاكة
2-قلب حديد
3-صدرك نظيف لا سعال ولا كحة ولا بلغم
4-مفاصلك ممتازة وحركة روووعة
5-تنظيف للبطن والمعدة من الجراثيم والبكتيريا
6-فمك نظيف ورائحة جميلة
7-مافي مشاكل في الكبد والطحال والكليتين
8-مقوي للنظر ويذهب غواش العين
9-يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين
10-يخفض نسبة السكر والضغط العالي .
11..لاترحل
ايها العضو الكريم انت من أنشط الاعضاء
مع تحياتي