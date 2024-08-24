فوائد القرنفل





امضغ حبة قرنفل صباحاً و اجعلها في فمك طويلا و مص مائها على مهلك و تحمل طعمها بالبداية و بعدها رح تشوف شي عجيب مع الوقت…

1- ذاكرة قوية جدا

2- قلب حديد

3- صدرك نظيف لاسعال و لا كحة و لا بلغم

4- مفاصلك ممتازة و حركة من اﻻخر

5- تنظيف للبطن و المعدة من الجراثيم والبكتيريا

6- فمك نظيف و رائحة جميلة

7- ما في مشاكل في الكبد و الطحال و الكليتين

8- مقوي للنظر ويذهب غواش العين

9- يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين

10- يخفض نسبة السكر و الضغط العالي . ...

لا تنسى الصلاة على الحبيب محمد :- فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة