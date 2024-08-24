فوائد القرنفل

إلياس

إلياس

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فوائد القرنفل


امضغ حبة قرنفل صباحاً و اجعلها في فمك طويلا و مص مائها على مهلك و تحمل طعمها بالبداية و بعدها رح تشوف شي عجيب مع الوقت…
1- ذاكرة قوية جدا
2- قلب حديد
3- صدرك نظيف لاسعال و لا كحة و لا بلغم
4- مفاصلك ممتازة و حركة من اﻻخر
5- تنظيف للبطن و المعدة من الجراثيم والبكتيريا
6- فمك نظيف و رائحة جميلة
7- ما في مشاكل في الكبد و الطحال و الكليتين
8- مقوي للنظر ويذهب غواش العين
9- يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين
10- يخفض نسبة السكر و الضغط العالي . ...
لا تنسى الصلاة على الحبيب محمد :- فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة
 
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