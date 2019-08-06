استقالة بلماضي من تدريب المنتخب

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
لا يختلف اثنان على ان مهندس ملحة القاهرة و فوز منتخبنا الوطني
كان المدرب بلماضي الذي عرف كيف يسير المجموعة
بروح قتالية و انضباط غير معهود
و بحيل تاكتيكية و خططية مدروسة بدقة
و برؤيا ثاقبة و قراءة صحيحة للخصوم

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لكن بعد العودة الى ارض الوطن بايام صرح اللاعب النجم
محرز لإحدى وسائل الاعلام الاجنبية ان بلماضي يفكر
في الرحيل عن المنتخب و هو ما كذبه الوزير و الاتحادية

لكن و حسب رأيي و خبرتي المتواضعة و من خلال ربط بعض الأحداث
أقول و هذا رأيي الخاص
أن بلماضي سيقدم استقالته أو ربما قدمها فعلا
لكن المسؤولين عن المنتخب يريدون تفادي هذا الأمر
بالاستحابة لبعض مطاله لكن بلماضي معروف انه لا يتنازل
إما كل مطالبه أو الرحيل
 
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