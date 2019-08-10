من أين جاء الحجر الاسود ولماذا نبدا الطواف منه؟

كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
177
النقاط
13
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
مشكور اخي ناصر على الموضوع الجميل لهذا اليوم....بصراحة لم اجد كلمات اعبر بها..فقررت ان اشكرك فقط... شكرا جزيلا.
 
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